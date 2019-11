Французский разработчик объединил Тетрис и Змейку в браузерной игре. И это еще сложнее, чем ожидаешь

Помните Flappy Bird? Примитивную по механике, но в то же время чертовски сложную мобильную игру про птицу и зеленые трубы, которая унесла немало смартфонных жизней (многие со злости разбивали смартфоны на камеру после очередной неудачной попытки поставить новый рекорд). И именно в этом была вся магия этой разудалой убивалки времени. Французский разработчик Грегуар Диварет-Шово решил пойти еще дальше и объединить ламповые Тетрис и Змейку в одной браузерной игре. Что из этого получилось? Гремучая «тетризмейка».

Tetris on the left, Snake on the right. You play both at the same time.

With the same controls.

You lose in one, you lose in both. Good luck.https://t.co/sg7ddBQ5gV pic.twitter.com/qUx3UvEmSX

— grgrdvrt (@grgrdvrt) November 20, 2019