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Французский разработчик объединил Тетрис и Змейку в браузерной игре. И это еще сложнее, чем ожидаешь

Французский разработчик объединил Тетрис и Змейку в браузерной игре. И это еще сложнее, чем ожидаешь

Французский разработчик объединил Тетрис и Змейку в браузерной игре. И это еще сложнее, чем ожидаешь


Помните Flappy Bird? Примитивную по механике, но в то же время чертовски сложную мобильную игру про птицу и зеленые трубы, которая унесла немало смартфонных жизней (многие со злости разбивали смартфоны на камеру после очередной неудачной попытки поставить новый рекорд). И именно в этом была вся магия этой разудалой убивалки времени. Французский разработчик Грегуар Диварет-Шово решил пойти еще дальше и объединить ламповые Тетрис и Змейку в одной браузерной игре. Что из этого получилось? Гремучая «тетризмейка».

Эти культовые аркады и по отдельности способны вогнать во фрустрацию, настолько сложно побить рекорд. А теперь представьте, что слева — Тетрис, а справа — Змейка, и вам необходимо одновременно следить и управлять всем, что происходит на обоих экранах. Собственно, это и есть оговариваемая «тетризмейка». И сложность здесь просто запредельная. Но поскольку завтра уже пятница, а нервные клетки не восстанавливаются (все же знают, что на самом деле восстанавливаются), не стоит сильно злиться из-за какого-то там рекорда.

Согласно веб-сайту разработчика, игра была создана для проекта Codevember, который, как близкие по духу Inktober (искусство) и NaNoWriMo (написание романа), поощряет разработчиков каждый день делать небольшие проекты на конкретные темы; темой девятого дня была «игра».

Источник: grgrdvrt

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