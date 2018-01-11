Furrion Prosthesis – гигантский электрический экзоскелет высотой 5 метров и весом 3,6 тонны, созданный для участия в гонках мехов [видео]

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Компания Furrion привезла на CES 2018 действительно интересное средство передвижения, которое выглядит как огромный робот, но на самом деле представляет собой классического шагающего “меха” с человеком-пилотом внутри (exo-bionic racing mech).

Назвать Furrion Prosthesis экзоскелетом не поворачивается язык, так как он представляет собой конструкцию из хромолевой стали 4,5 метра высотой, 5,5 метров шириной и весом 3,6 тонны (8000 фунтов).

Мех с электрическим приводом способен двигаться не только по ровной поверхности, но и преодолевать препятствия. От полного заряда батарей он способен передвигаться на протяжении часа, разгоняясь до скорости 32 км/ч (20 миль/ч). Мы неспроста упомянули скорость, так как создатели меха планируют создать на его основе гоночную лигу X1 Mech Racing League, в которой будут соревноваться атлеты будущего.

Отметим, что компания Furrion присутствует на рынке с 2004 год и занимается разработкой электроники премиум-класса. Недавно созданное подразделение Exo-Bionics уже работает над более компактными и быстрыми версиями мехов, а также собирает второй экземпляр модели Prosthesis, чтобы продемонстрировать, как могут выглядеть гонки мехов.

Напомним, что прошедшая в конце прошлого года битва мехов MegaBots (США) и Suidobashi Heavy Industry (Япония) оказалась не такой зрелищной, как надеялись фанаты вселенных Power Rangers, BattleTech, Mobile Suit Gundam и т.п.

Источник: Furrion