Geotab выяснил 8 основных закономерностей деградации батарей электромобилей и создал интерактивный инструмент для сравнения разных моделей

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Любого покупателя б/у электромобиля (а это более 90% украинских покупателей) беспокоит вопрос деградации аккумуляторной батареи. К примеру, Nissan Leaf предыдущего поколения, который в новом состоянии проезжал 150 км через три-четыре года может не дотягивать даже до 100 км. Купив такой экземпляр владелец явно не хочет, чтобы эта планка активно снижалась, поэтому ему наверняка пригодятся восемь правил сохранения здоровья батареи от ресурса Geotab.

Сразу отметим, что это не просто очевидные любому образованному человеку рекомендации по правильной эксплуатации аккумулятора, а практические данные, полученные на основе эксплуатации более 6300 электромобилей разных моделей и брендов (всего 21 модель). Компания Geotab использует EV Battery Degradation Tool, удаленно получая данные непосредственно от электромобилей.

Компания даже подготовила интерактивный график (доступен по следующей ссылке), на котором вы можете самостоятельно выбрать из выпадающего списка модель и год производства, чтобы сравнить среднюю степень деградации батареи.

Ну, а главные 8 закономерностей, которые специалисты Geotab выяснили во время анализа полученных данных, выглядят следующим образом:

Если текущие темпы деградации батарей сохранятся, то подавляющее большинство батарей прослужит дольше, чем сам автомобиль Среднее снижение емкости батареи составляет 2,3% в год. К примеру, электромобиль с запасом хода 150 км потеряет порядка 20 км запаса за следующие пять лет. Снижение емкости нелинейно — в первые годы емкости снижается более заметно, затем ситуация выравнивается и темпы падение снижаются Батареи с жидкостным охлаждением теряют емкость медленнее, чем батареи с воздушным охлаждением. К примеру, Tesla Model S 2015 года с жикдостным охлаждением теряет в среднем 2,3% емкости в год, а Nissan Leaf 2015 года с воздушным охлаждением — 4,2% в год. Батареи, которые не используются в критических режимах (минимальный и максимальный заряд) со временем теряют меньше емкости. Ограничением по степени заряда/разряда управляют не только водители, но и автопроизводители, которые программно ограничивают доступную емкость (state-of-charge buffers), уменьшая запас хода, но улучшая долговременные показатели батарей. Активное использование электромобиля не обязательно приводит к более сильной деградации батареи (очевидно, разумнее придерживаться основных правил заряда) Электромобили, используемые в более жарком климате, теряют емкость батарей и запас хода быстрее, чем их коллеги в умеренном климате Использование скоростных зарядок (Level 3, DC, 40+ кВт) ускоряет процесс деградации, а вот разницы между зарядкой от бытовой электросети (Level 1, AC, 1-3 кВт) и выделенной станцией (Level 2, AC, до 20 кВт) практически нет. Самый плохой вариант — зарядка на скоростных станциях в жарком климате

Полную версию исследования Geotab о ресурсе электромобильных батарей можно изучить по следующей ссылке.

Источник: Electrek, Geotab