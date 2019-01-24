Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Высшее образование утрачивает свою ценность, а на передний план выходят короткие обучающие программы для быстрого усвоения новых навыков. Такой формат обучения породил особую группу специалистов, которой не существовало прежде. Глава IBM Джинни Рометти называет их «новые воротнички».

К этой категории, по мнению Рометти, относятся в основном работники с развитыми техническими навыками, представляющие ценность для цифровой экономики, например, специалисты по облачным вычислениям. Многие из них не получают формального высшего образования и устраиваются на работу, не имея диплома.

«Технологии меняют мир так быстро, что тратить время на учебу в университете становится бессмысленно», — отмечает глава американской корпорации.

Специально для «новых воротничков» IBM несколько лет назад ввела инновационные обучающие программы и стажировки, такие как фирменные профтехучилища P-TECH. В них учеба длится шесть лет, однако за это время студенты не только «осваивают специальность», но еще и параллельно стажируются на партнерских предприятиях. На данный момент IBM открыла уже 100 подобных заведений в 13 странах и подключила к программе 500 компаний.

Рометти считает, что такой тактики должны придерживаться все частные предприятия. Если не вкладываться в образование прямо сейчас, то со временем бизнесу придется иметь дело с «кризисом навыков». Найти специалистов станет крайне затруднительно, поскольку большинство из них попросту не будет отвечать современным требованиям.

«Часть общества уже осознает, что в будущем нас не ждет ничего хорошего», — констатировала глава IBM на заседании Всемирного экономического форума, который проходит в Швейцарии.

Напоследок отметим, что Розетти не одинока в своих опасениях: так, на проблему устаревания традиционного высшего образования указывает и глава биржи фрилансеров Upwork Стефан Кэсриэл.

«За пять лет навыки проходят половину своего „жизненного цикла“. Иными словами, через пять лет, пока человек выучится, ценность его образования уже снизится на 50%», — отметил он в комментарии Axios.

Источник: hightech.plus