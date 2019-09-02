Глава производителя электронных сигарет Juul признал, что последствия вейпа не изучены

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Если вы не курильщик, лучше не начинайте вейпить, неожиданно заявил Кевин Бернс, глава Juul Labs, одного из крупнейших производителей e-сигарет в США.

Как сообщается, выступая в программе «CBS This Morning», Бернс откровенно признал, что долговременные последствия курения электронных сигарет неизвестны. Вместе с тем, глава Juul пояснил, почему продавать такой товар не кажется ему странным: продукт полностью легальный, проверен на токсичность и не представляет угрозы американским потребителям в соответствии с данными на сегодняшний день.

Отметим, что Управление по санитарному надзору США называет курение электронных сигарет эпидемией, особенно среди несовершеннолетних.

«Мы видим явные признаки того, что использование е-сигарет молодежью достигло эпидемической пропорции», — говорит комиссар FDA Скотт Готлиб.

Американские чиновники неоднократно Juul упрекали в том, что она рекламирует свою продукцию на молодежных платформах — YouTube, Twitter, Instagram. Руководство компании в ответ на это стабильно парировало, что их ЦА — взрослые курильщики, желающие бросить курить, пишет Business Insider.

«Если вы не курили раньше, не используйте наш продукт. Вы не наш целевой потребитель», — подчеркивает Бернс.

В то же время, в Juul признают, что с использованием е-сигарет не все так гладко, и даже объявили о готовности принять соответствующие меры. Так, в попытке сократить продажи электронных сигарет юным американцам компания планирует предложить торговым сетям ввести новую систему подтверждения возраста в магазинах. Поставки Juul в магазины, где таких систем нет, прекратятся. Но лишь весной 2021 года. Помимо этого, компания приняла решение переименовать ряд «сладких» добавок, чтобы сделать их менее привлекательными в глазах молодежи, в результате чего «Крем-брюле» превратился просто в «Крем», а «Фруктовая смесь» и «Крутой огурец» — в «Фруктовый» и «Огурец» соответственно. Вдобавок к этому предприятие перестало приглашать для участия в рекламных съемках тех, кому меньше 28 лет, а также стало требовать от администраций соцсетей удалять те или иные фото, на которых запечатлены вейпящие несовершеннолетние.

В FDA также не сидят сложа руки. Кампания против курения, организованная ведомством, побудила многие торговые сети пересмотреть свою политику относительно продажи продукции Juul и других электронных сигарет. Сеть Rite Aid, например, полностью прекратила продажи электронных сигарет, тогда как Walmart перестал продавать жижу со вкусом десертов, которая пользуется особой популярностью среди молодежи. Кроме того, чиновники начали активно грозить магазинам крупными штрафами, если их поймают на продаже вейпов несовершеннолетним, и подсылать в торговые точки тайных покупателей.

Интересно, что в Juul приветствуют желание властей оградить детей. Более того, Бернс принес публичные извинения родителям тех подростков, которые пристрастились к продукции компании.

«[Наша продукция] предназначается не для них», — подчеркнул он.

Источник: hightech.plus