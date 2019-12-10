Глава Qualcomm: с переходом на 5G смартфоны перестанут устаревать

Когда мобильная связь пятого поколения станет повсеместной обыденностью, пользователям больше не придется регулярно менять смартфоны на более шустрые, поскольку гаджеты попросту перестанут устаревать. Об этом заявил глава Qualcomm Кристиано Амон.

По утверждению топ-менеджера, уже в недалеком будущем смартфоны превратятся в «сенсорный дисплей с прикрепленной батареей и поддержкой 5G», на который будет просто транслироваться картинка из облака, куда будут перенесены не только все вычисления, но и сами приложения. Как следствие, мобильным устройствам больше не понадобится иметь производительное «железо», и они будут оставаться одинаково быстродействующими вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента их выхода.

Амон подчеркивает, что зарождение данного тренда, по факту, уже произошло: так, для нас уже стал обыденным просмотр видеоконтента при помощи стриминговых сервисов наподобие YouTube и Netflix, а недавний запуск игрового сервиса Google Stadiа лишь указывает на то, что все продолжает двигаться в этом направлении.

Примечательно, что, по мнению главы Qualcomm, переход на «облачные» смартфоны не окажет какого-либо негативного влияние на пользовательский опыт. Помимо того, что стриминг-приложения не будут отличимы ни визуально, ни в плане функционала от своих традиционных аналогов, ныне запускаемых на «железе» мобильных устройств, благодаря огромной пропускной способности и почти полного отсутствия задержек у 5G они будут работать не менее отзывчиво, чем если бы их запустили локально на условном топовом аппаратном обеспечении, указывает топ-менеджер.