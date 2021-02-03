GM снял рекламу электромобилей «No way, Norway» с комиком Уиллом Ферреллом (там показывают Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV)





Американский автопроизводитель General Motors снял рекламу «No way, Norway», приурочив ее к Super Bowl 2021. Как понятно из названия, речь идет о Норвегии, но какое отношение эта европейская страна имеет к американскому бренду?

По сюжету Уилл Феррелл узнает, что Норвегия превосходит США по продажам электромобилей из расчета на одного жителя страны (что вовсе не откровение для любого, кто когда-либо интересовался особенностями этого авторынка). В полной ярости герой решает отправиться в Норвегию, чтобы доказать жителям этой страны, что США и здесь лучше остальных. В помощь он берет своих друзей — певицу/актрису Awkwafina (Crazy Rich Asians) и комика Кенана Томпсона (SNL), которые отправляются в Европу на свежих электромобилях Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV (но оказываются не в Норвегии, а в Швеции и Финляндии).

Реклама выглядит довольно смешно, обыгрывая различные стереотипы американцев по поводу европейцев, однако главная задача ролика «No way, Norway» не в том, чтобы рассмешить зрителя. Данное видео призвано сообщить потенциальным покупателям, что General Motors всерьез собирается побороться за долю рынка электромобилей — уже к 2025 году бренд собирается представить 30 моделей электромобилей на фирменной платформе Ultium.

Напомним, что в Норвегии уже более половины новых автомобилей, приобретаемых жителями страны — электромобили, тогда как в США этот показатель составляет менее 5% всего авторынка.

Источник: Electrek