Gmail предупредит о том, что коллега по работе находится в отпуске, до отправки ему письма

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Google представила новую функцию в Gmail, благодаря которой пользователи корпоративного пакета G Suite смогут узнать об отсутствии коллег на работе еще до отправки письма.

Если сотрудник укажет в «Календаре», что он отсутствует (например, находится в отпуске), его коллеги при наборе письма увидят маленький желтый баннер, предупреждающий, что человек находится не в офисе. В уведомлении также будет указана дата его возвращения.

Аналогичный баннер появится в Hangouts.

Функция станет доступна для всех корпоративных пользователей G Suite с 16 сентября 2019 года.

Источник: VC