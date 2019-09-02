Gmail предупредит о том, что коллега по работе находится в отпуске, до отправки ему письма
Google представила новую функцию в Gmail, благодаря которой пользователи корпоративного пакета G Suite смогут узнать об отсутствии коллег на работе еще до отправки письма.
Если сотрудник укажет в «Календаре», что он отсутствует (например, находится в отпуске), его коллеги при наборе письма увидят маленький желтый баннер, предупреждающий, что человек находится не в офисе. В уведомлении также будет указана дата его возвращения.
Аналогичный баннер появится в Hangouts.
Функция станет доступна для всех корпоративных пользователей G Suite с 16 сентября 2019 года.
Источник: VC