God of War для PlayStation 4 выйдет 20 апреля 2018 года, а пока можно посмотреть сюжетный трейлер игры

Команда разработчиков из Santa Monica Studio (SMS) объявила, что релиз новой игры God of War на консолях PlayStation 4 состоится 20 апреля 2018 года. В честь этого события был опубликован сюжетный трейлер игры, который рассказывает о причинах, побудивших Кратоса и его сына Атрея отправиться в опасное путешествие.

Отметим, что восьмая игра серии God of War для PS4 станет перезапуском серии, она перенесет героев из греческой мифологии в более холодный и мрачный мир скандинавских богов. Взамен потерянных в прошлой части серии клинков Кратос получит более уместный в новом сеттинге боевой топор, который обладает магическими способностями. По словам разработчиков из Santa Monica Studio, игровой процесс God of War для PS4 был переработан с нуля и будет значительно отличаться от предыдущих игр серии.





Игра выйдет в нескольких вариантах, но все, кто оформит предзаказ любого издания в любом магазине получит в подарок три щита Кратоса, с помощью которых игрок сможет уберечь себя от разных существ в скандинавских пустошах. Также такие игроки получат дополнительный усилитель «Вековая удача» с одним гнездом для чар, дающий +10 к удаче, который также увеличивает количество получаемого опыта и серебра, а также повышает вероятность срабатывания особенностей героя.

Помимо стандартного издания God of War (PS4) за $59.99, игра выйдет в версиях Collector’s Edition ($129.99), Stone Mason Edition ($149.99) и Digital Deluxe Edition ($69.99), которые отличаются наличием артбука, комиксов, фигурок и игровых предметов (оружие, щиты, доспехи и т.д.).

Источник: Playstation