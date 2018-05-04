God of War стал самым быстро продаваемым эксклюзивом для консоли PS4 — 3,1 млн экземпляров за первый уикэнд продаж

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Компания Sony Interactive Entertainment официально заявила, что игра God of War стала наиболее быстро продаваемым эксклюзивом для консоли PlayStation 4 за всю ее историю. За первые три дня продаж геймеры раскупили 3,1 млн экземпляров игры, что заметно превосходит результаты предыдущих лидеров рейтинга Uncharted 4 и Horizon Zero Dawn.

Напомним, что продажи перезапуска популярной франшизы God of War стартовали в пятницу 20 апреля, а рекордный результат был зафиксирован по окончанию первого уикэнда продаж в воскресенье 22 апреля 2018 года.

«Я хотел бы персонально поблагодарить каждого из миллионов фанатов игры по всему миру, которые решили отправиться вместе с нами и Кратосом в очередное путешествие. Ваша поддержка вдохновляет нас на еще большие свершения и дальнейшее развитие God of War» — отметил глава геймстудии Sony Santa Monica Шеннон Стадстилл.

Отметим, что в Sony были приятно удивлены не только количество проданных экземпляров игры, но и скоростью, с которой они продавались. К примеру, Uncharted 4: A Thief’s End от студии Naughty Dog собрали сравнимые 2,7 млн копий только за первую неделю продаж, а Horizon Zero Dawn от Guerrilla Games понадобилось две недели, чтобы достичь отметки 2,6 млн копий.

Напомним, что восьмая по счету игра серии God of War для PS4 стала перезапуском серии, она перенесла героев из греческой мифологии в более холодный и мрачный мир скандинавских богов. Взамен потерянных в прошлой части серии клинков Кратос получил более уместный в новом сеттинге боевой топор, который обладает магическими способностями, а также сына-напарника «Мальчика» Атрея.

Помимо стандартного издания God of War (PS4) за $59.99, игра предлагается в версиях Collector’s Edition ($129.99), Stone Mason Edition ($149.99) и Digital Deluxe Edition ($69.99), которые отличаются наличием артбука, комиксов, фигурок и игровых предметов (оружие, щиты, доспехи и т.д.). Самые преданные фанаты могут приобрести специальную версию приставки PlayStation 4 Pro, оформленную в стилистике топора Кратоса.

Источник: Polygon