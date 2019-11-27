Голосовая помощница Alexa научилась «огорчаться» и «радоваться»

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Amazon «оживила» голосовую помощницу Alexa — теперь, объявили в компании, разработчики могут программировать ответы ассистента с использованием «радостной/восторженной» или «огорченной/сочувствующей» интонации. Новая функция пока доступна только для английского языка и только в США.

Согласно задумке, радость цифровой ассистент может продемонстрировать, к примеру, когда пользователь правильно отвечает на вопрос в игре-викторине, а сочувствие — если помощница сообщает о проигрыше его любимой футбольной команды. Как слышно в примерах, представленных ниже, у каждой из эмоций Alexa есть три степени интенсивности.

Три степени интенсивности «огорченной» речи (от «низкой» к «высокой»):

Три степени интенсивности «радостной» речи (от «низкой» к «высокой»):

По мнению журналиста The Verge, «огорченный» голос звучит скорее «несчастно» или «несколько опечалено», нежели действительно огорченно, в то время как «радостная» речь передана куда более удачно.

Напоследок отметим, что Amazon уже давно активно работает над совершенствованием Alexa. Так, в начале этого года компания реализовала функцию, приближающую тот день, когда ассистент будет способен заменить радиоведущих: начиная с января, Alexa может имитировать диктора новостей, а также подражать стилю речи диджея музыкальной радиостанции. Примеры январских нововведений представлены ниже.

Зачитывание новостей виртуальным помощником стандартным голосом и с имитированием интонации диктора новостей:

Обсуждение музыки стандартным голосом и c подражанием стилю речи диджея:

Источник: The Verge