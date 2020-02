Головоломка MouseCraft выйдет на Nintendo Switch 27 февраля

Польская студия Crunching Koalas, наиболее известная по работе над Switch-портами РС-игр (стараниями студии на гибридной консоли Nintendo вышли, в частности, My Memory of Us, Regalia, Beat Cop, Darkwood и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»), объявила о намерении перенести на Switch свой собственный дебютный проект под названием MouseCraft, который вышел на PC в далеком в 2014 году.

Отметим, что данная игра, в которой видны отголоски Lemmings и «тетриса», представляет собой головоломку. В центре истории — кот Шредингера, ставящий эксперименты над отрядом из трех слепых мышей. Мыши всегда идут по прямой, пока не упрутся в препятствие. И лишь от игрока зависит, какой им выпадет маршрут и смогут ли все три создания добраться до цели — заветного кусочка сыра.

Как и PC-версия, имеющая в Steam «очень положительные» отзывы, MouseCraft на Switch предложит игрокам около восьмидесяти уровней, которые по мере прохождения будут становиться все сложнее и масштабнее, а также редактор, позволяющий создавать собственные испытания.

Релиз головоломки от Crunching Koalas на гибридной консоли Nintendo намечен на 27 февраля. Стоимость проекта составит €10.

Источник: Nintendo Life