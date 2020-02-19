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Головоломка MouseCraft выйдет на Nintendo Switch 27 февраля

Головоломка MouseCraft выйдет на Nintendo Switch 27 февраля

Головоломка MouseCraft выйдет на Nintendo Switch 27 февраля


Польская студия Crunching Koalas, наиболее известная по работе над Switch-портами РС-игр (стараниями студии на гибридной консоли Nintendo вышли, в частности, My Memory of Us, Regalia, Beat Cop, Darkwood и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»), объявила о намерении перенести на Switch свой собственный дебютный проект под названием MouseCraft, который вышел на PC в далеком в 2014 году.

Отметим, что данная игра, в которой видны отголоски Lemmings и «тетриса», представляет собой головоломку. В центре истории — кот Шредингера, ставящий эксперименты над отрядом из трех слепых мышей. Мыши всегда идут по прямой, пока не упрутся в препятствие. И лишь от игрока зависит, какой им выпадет маршрут и смогут ли все три создания добраться до цели — заветного кусочка сыра.

Как и PC-версия, имеющая в Steam «очень положительные» отзывы, MouseCraft на Switch предложит игрокам около восьмидесяти уровней, которые по мере прохождения будут становиться все сложнее и масштабнее, а также редактор, позволяющий создавать собственные испытания.

Релиз головоломки от Crunching Koalas на гибридной консоли Nintendo намечен на 27 февраля. Стоимость проекта составит €10.

Источник: Nintendo Life

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