Google Chrome наглядно покажет создателям сайтов, как люди с нарушениями зрения видят их веб-страницы





В браузере Google Chrome появилась функция, позволяющая имитировать нарушения зрения при просмотре веб-страниц. Решение предназначено в первую очередь для создателей сайтов: при включении режима просмотра страницы, к примеру, с дальтонизмом и размытым зрением, в окне меняются цвета и резкость, что позволяет в дальнейшем качественно настроить эти параметры для людей с нарушениями зрения. Об этом в Twitter сообщил один из исследователей Google.

Отметим, что сегодня на многих сайтах посетителям доступны специальные режимы просмотра, предназначенные для людей с нарушениями зрения: они позволяют увеличивать шрифт текста, менять цветовую гамму, делать страницы ярче или темнее. Проблема в том, что одних этих опций, как правило, недостаточно, чтобы люди даже со многими распространенными нарушениями зрения могли полноценно и комфортно пользоваться веб-ресурсом. При этом разработчики не так часто прибегают к дополнительной ручной адаптации дизайна сайта для таких пользователей, поскольку не всегда понимают, что и как нужно изменить, чтобы облегчить им восприятие информации.

Новую функцию от Chrome можно включить на любой странице. Среди доступных нарушений зрения, которые она имитирует, есть снижение остроты зрения, а также различные нарушения цветовосприятия, включая не только все известные виды дальтонизма (например, самый часто встречающийся тип — дейтераномалия, при котором нарушается восприятие цветов в красной и зеленой части спектра), но и полное отсутствие цветного зрения.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness. 🔥 Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM — Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020

Функция доступна в меню для разработчиков по следующему пути: Developer tools > More tools > Rendering > Emulate visual deficiencies. Предлагается, что, оценив, как выглядит веб-страница глазами людей с нарушениями зрения, разработчики смогут самостоятельно настроить внешний вид своего сайта так, чтобы он стал более удобным для таких пользователей.

Примечательно, что в Mozilla Firefox также есть подобная функция под названием Accessibility Inspector — она была представлена еще в 2018 году. Правда, «Инспектор доступности» может имитировать только нарушения цветового восприятия. Но зато решение от Mozilla позволяет оценить доступность сайта для людей с нарушениями зрения не только по чисто визуальной составляющей, но и, в частности, по тому, как страницы распознаются экранными дикторами, а также гораздо более интерактивно: данное ПО способно прямо указывать на те элементы веб-страницы, которые требуют улучшения, выводя попутно краткое пояснение и ссылку на более полное пояснение, почему и как нужно изменить тот или иной элемент. Примеры использования Accessibility Inspector показаны на демонстрационных видео ниже:

Источник: N+1