Google Chrome наглядно покажет создателям сайтов, как люди с нарушениями зрения видят их веб-страницы

В браузере Google Chrome появилась функция, позволяющая имитировать нарушения зрения при просмотре веб-страниц. Решение предназначено в первую очередь для создателей сайтов: при включении режима просмотра страницы, к примеру, с дальтонизмом и размытым зрением, в окне меняются цвета и резкость, что позволяет в дальнейшем качественно настроить эти параметры для людей с нарушениями зрения. Об этом в Twitter сообщил один из исследователей Google.

Отметим, что сегодня на многих сайтах посетителям доступны специальные режимы просмотра, предназначенные для людей с нарушениями зрения: они позволяют увеличивать шрифт текста, менять цветовую гамму, делать страницы ярче или темнее. Проблема в том, что одних этих опций, как правило, недостаточно, чтобы люди даже со многими распространенными нарушениями зрения могли полноценно и комфортно пользоваться веб-ресурсом. При этом разработчики не так часто прибегают к дополнительной ручной адаптации дизайна сайта для таких пользователей, поскольку не всегда понимают, что и как нужно изменить, чтобы облегчить им восприятие информации.

Новую функцию от Chrome можно включить на любой странице. Среди доступных нарушений зрения, которые она имитирует, есть снижение остроты зрения, а также различные нарушения цветовосприятия, включая не только все известные виды дальтонизма (например, самый часто встречающийся тип — дейтераномалия, при котором нарушается восприятие цветов в красной и зеленой части спектра), но и полное отсутствие цветного зрения.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness. 🔥

Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM

— Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020