Google отредактировала фото дома из Street View с устрашающим существом на балконе, размыв все здание целиком

Команда сервиса Google Street View, позволяющего совершать виртуальные прогулки по самым отдаленным уголкам нашей планеты и прогуливаться улицами разных городов, услышало пользователей, просящих убрать «странное существо» с балкона одного из зданий во французском Нанси. В частности, разработчики взяли и убрали фото существа из сервиса… вместе со всем зданием. Если быть точными, они обработали панорамные снимки этой части улицы, применив ко всему зданию с «пугающим монстром» на балконе эффект размытия.

Еще совсем недавно фотография дома, расположенного по адресу: 8 Rue Docteur Grandjean, в сервисе Google Street View демонстрировало высокую человекоподобную фигуру с длинными волосами и большими глазами, установленную на одном из балконов. Как сообщается, было много жалоб от пользователей, что это «существо», которое «смотрит» прямо в камеру, их пугает. Кто-то выдвинул предположение, что это существо не что иное, как статуя тики, которую в Полинезии и на Гавайях используют в религиозных ритуалах. После этого жалоб стало еще больше.

После того, как это непонятное существо начали широко обсуждать в сети Google Street View внесла соответствующие правки. Непонятно только зачем нужно было размывать все здание целиком. Можно было ведь ограничиваться балконом. Несмотря на множество дискуссий, доподлинно установить, что это за статуя, пока так и не удалось.

Источник: Daily Express