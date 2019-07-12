Google представила экспериментальную соцсеть Shoelace для поиска единомышленников





Поисковый гигант Google анонсировал новый проект — Shoelace. Сервис, вышедший из недр экспериментальной лаборатории Area 120, представляет собой гиперлокальную соцсеть, которая позволяет находить живущих поблизости единомышленников для совместного похода в кино, на концерт и другие мероприятия.

На данный момент приложение соцсети доступно только некоторым пользователям Android и iOS в Нью-Йорке, причем, чтобы скачать программу, необходимо предварительно получить приглашение — его Google рассылает избранным городским сообществам. В дальнейшем, если задумка найдет отклик среди пользователей, география соцсети будет расширена на другие города США, обещают в «Корпорации добра».

По словам разработчиков, Shoelace «призвана помогать связываться с другими людьми поблизости, имеющими схожие интересы». При этом пользователи могут как создавать собственные активности, так и рассказывать о намерении посетить какое-либо публичное мероприятие, предлагая составить им компанию друзьям или живущим неподалеку незнакомцам. Кроме того, время от времени соцсеть сама рекомендует для посещения те или иные запланированные события, основываясь на указанных предпочтениях.

Интересно, что ранее Google уже запускала нечто подобное: сервис Schemer, начавший работу в 2011 году, также позволял искать соседей по району для совместных активностей. Вместе с тем, спустя три года проект было решено закрыть (причину закрытия компания тогда не сообщила).

Источник: VC