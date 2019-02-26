Google «забыла» упомянуть, что система безопасности Nest Secure оснащена микрофоном

Владельцы домашней системы безопасности Nest Secure почти два года не подозревали о наличии в устройстве скрытого микрофона. О его существовании стало известно лишь на днях, когда в блоге Google была анонсирована интеграция в систему безопасности голосового помощника Google Assistant.

Хотя пользователи могли отдавать голосовые команды Nest Secure и раньше, прежде для этого требовались умная колонка, смартфон или планшет с поддержкой цифрового ассистента. Теперь надобность в дополнительном устройстве отпала, и казалось бы, эта новость должна была обрадовать обладателей высокотехнологичной системы безопасности. Но дело в том, что никто из них не знал, что в панель управления Nest Guard — центральный элемент комплекта Secure стоимостью $500 — встроен микрофон.

Важно отметить, что владельцы Nest Secure были осведомлены, что в систему вмонтирован динамик, но о наличии микрофона ни Google, ни ее дочерняя компания Nest не предупреждали. Сверх того, ни в руководстве пользователя, ни в сопроводительных материалах сведений о встроенном устройстве звукозаписи также не было.

Хотя у многих пользователей закрались нехорошие подозрения, в самой компании не видят причин для беспокойства: отсутствие в перечне спецификаций микрофона, объясняют в Nest, является простой оплошностью — никто не планировал вводить пользователей в заблуждение.

«Встроенный микрофон не задумывался как нечто секретное и должен был быть указан в спецификациях устройства. Мы допустили ошибку со своей стороны», — признали разработчики.

Они пояснили, что в выпущенную в 2017 году систему Nest Guard микрофон внедрили с расчетом на будущее расширение функций: устройство планировалось научить слушать окружающие звуки и определять, например, звук разбитого стекла. Кроме того, разработчики утверждают, что система записи все это время не работала.

«Чтобы отдавать прибору голосовые команды, записывающее устройство нужно предварительно активировать, и сделать это можно только со стороны пользователя», — подчеркнули в Nest.

Источник: hightech.plus