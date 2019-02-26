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Google «забыла» упомянуть, что система безопасности Nest Secure оснащена микрофоном
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Google «забыла» упомянуть, что система безопасности Nest Secure оснащена микрофоном

Google «забыла» упомянуть, что система безопасности Nest Secure оснащена микрофоном

Владельцы домашней системы безопасности Nest Secure почти два года не подозревали о наличии в устройстве скрытого микрофона. О его существовании стало известно лишь на днях, когда в блоге Google была анонсирована интеграция в систему безопасности голосового помощника Google Assistant.

Хотя пользователи могли отдавать голосовые команды Nest Secure и раньше, прежде для этого требовались умная колонка, смартфон или планшет с поддержкой цифрового ассистента. Теперь надобность в дополнительном устройстве отпала, и казалось бы, эта новость должна была обрадовать обладателей высокотехнологичной системы безопасности. Но дело в том, что никто из них не знал, что в панель управления Nest Guard — центральный элемент комплекта Secure стоимостью $500 — встроен микрофон.

Важно отметить, что владельцы Nest Secure были осведомлены, что в систему вмонтирован динамик, но о наличии микрофона ни Google, ни ее дочерняя компания Nest не предупреждали. Сверх того, ни в руководстве пользователя, ни в сопроводительных материалах сведений о встроенном устройстве звукозаписи также не было.

Хотя у многих пользователей закрались нехорошие подозрения, в самой компании не видят причин для беспокойства: отсутствие в перечне спецификаций микрофона, объясняют в Nest, является простой оплошностью — никто не планировал вводить пользователей в заблуждение.

«Встроенный микрофон не задумывался как нечто секретное и должен был быть указан в спецификациях устройства. Мы допустили ошибку со своей стороны», — признали разработчики.

Они пояснили, что в выпущенную в 2017 году систему Nest Guard микрофон внедрили с расчетом на будущее расширение функций: устройство планировалось научить слушать окружающие звуки и определять, например, звук разбитого стекла. Кроме того, разработчики утверждают, что система записи все это время не работала.

«Чтобы отдавать прибору голосовые команды, записывающее устройство нужно предварительно активировать, и сделать это можно только со стороны пользователя», — подчеркнули в Nest.

Источник: hightech.plus

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