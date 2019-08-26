Google запретила сотрудникам обсуждать политику во внутренних чатах
Корпорация Google обновила рекомендации по общению внутри компании. Согласно новым правилам сотрудники не должны говорить о том, что может унизить коллег, подрядчиков или партнеров. Также компания просит не обсуждать политику и последние новости на внутренних ресурсах. Таким образом поисковый гигант хочет сохранить «безопасную, продуктивную и инклюзивную среду» для своих сотрудников, пишет NYT.
В новых правилах компания уделяет особое внимание взаимодействию сотрудников между собой. В частности, корпорация просит отделять обмен полезной информацией с коллегами от обсуждения тем, которые не связаны с выполнением поставленных задач.
«Наша главная задача — делать то, ради чего нас наняли. Дебаты на темы, не связанные с работой, к этому не относятся», — сказано в сообщении.
Свою позицию компания объясняет несколькими причинами. Во-первых, дискуссии «на злобу дня», по мнению Google, вредят продуктивности и сплоченности сотрудников.
«В отличие от обмена полезной информацией и идеями, яростные прения о политике в рабочее время мешают всему коллективу», — подчеркивают в компании.
Во-вторых, объясняет руководство корпорации, мнения сотрудников по подобным вопросам могут невзначай отнести к позиции Google:
«Ваши слова могут отнести к позиции Google, даже если вы этого не хотите».
Помимо этого, поисковый гигант предупреждает сотрудников о том, что отныне они должны понимать, что несут ответственность за свои слова:
«В случае появления недопустимых сообщений в ситуацию вмешаются менеджеры и специально нанятые модераторы внутренних чатов — если они сочтут нужным, то провинившихся могут лишить права на комментирование или применить к ним иные дисциплинарные меры».
В новых правилах также подчеркивается, что работники могут жаловаться на нарушения со стороны коллег.
«Мы все имеем право выражать обеспокоенность, уважительно задавать вопросы и дискутировать касательно деятельности компании — это часть нашей культуры. Культуры, позволяющей нам объединяться в достижении нашей миссии и служить нашим пользователям.
Работа в Google сопряжена с огромной ответственностью. Миллиарды людей полагаются на наши сервисы, и мы должны оправдывать их доверие. Для этого нам, среди прочего, необходимы здоровые и открытые дискуссии. Новые правила призваны поддерживать их.
Помните, то, что вы говорите, должно нести пользу. Не будьте самоуверенными, не распространяйте дезинформацию и не вводите других в заблуждений. Кроме того, подбирайте слова так, чтобы окружающие не делали неверных выводов о продуктах или бизнесе Google», — подытожило руководство корпорации.
CNBC подчеркивает, что новые правила противоречат прежней культуре компании, которая традиционно поощряла дебаты — сотрудники Google нередко вступали в ожесточенные споры о политических и социальных проблемах. При этом в какой-то момент это привело к тому, что работники стали использовать внутренние чаты, чтобы сплотиться против некоторых проектов Google — например, проекта поисковой системы для Китая Dragonfly и контракта на разработку искусственного интеллекта для военных США, пишет Bloomberg. Оба проекта в итоге были свернуты, но ситуация заставила руководство задуматься о цензуре, отмечает агентство.
«Я думаю, что обновление правил призвано заставить замолчать инакомыслящих. Это конец открытой культуры Google», — заявила Bloomberg инженер Google Ирен Кнапп.
Источник: Forbes