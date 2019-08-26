Google запретила сотрудникам обсуждать политику во внутренних чатах

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Корпорация Google обновила рекомендации по общению внутри компании. Согласно новым правилам сотрудники не должны говорить о том, что может унизить коллег, подрядчиков или партнеров. Также компания просит не обсуждать политику и последние новости на внутренних ресурсах. Таким образом поисковый гигант хочет сохранить «безопасную, продуктивную и инклюзивную среду» для своих сотрудников, пишет NYT.

В новых правилах компания уделяет особое внимание взаимодействию сотрудников между собой. В частности, корпорация просит отделять обмен полезной информацией с коллегами от обсуждения тем, которые не связаны с выполнением поставленных задач.

«Наша главная задача — делать то, ради чего нас наняли. Дебаты на темы, не связанные с работой, к этому не относятся», — сказано в сообщении.

Свою позицию компания объясняет несколькими причинами. Во-первых, дискуссии «на злобу дня», по мнению Google, вредят продуктивности и сплоченности сотрудников.

«В отличие от обмена полезной информацией и идеями, яростные прения о политике в рабочее время мешают всему коллективу», — подчеркивают в компании.

Во-вторых, объясняет руководство корпорации, мнения сотрудников по подобным вопросам могут невзначай отнести к позиции Google: «Ваши слова могут отнести к позиции Google, даже если вы этого не хотите».