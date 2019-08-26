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Google запретила сотрудникам обсуждать политику во внутренних чатах

Google запретила сотрудникам обсуждать политику во внутренних чатах

Google запретила сотрудникам обсуждать политику во внутренних чатах


Корпорация Google обновила рекомендации по общению внутри компании. Согласно новым правилам сотрудники не должны говорить о том, что может унизить коллег, подрядчиков или партнеров. Также компания просит не обсуждать политику и последние новости на внутренних ресурсах. Таким образом поисковый гигант хочет сохранить «безопасную, продуктивную и инклюзивную среду» для своих сотрудников, пишет NYT.

В новых правилах компания уделяет особое внимание взаимодействию сотрудников между собой. В частности, корпорация просит отделять обмен полезной информацией с коллегами от обсуждения тем, которые не связаны с выполнением поставленных задач.

«Наша главная задача — делать то, ради чего нас наняли. Дебаты на темы, не связанные с работой, к этому не относятся», — сказано в сообщении.

Свою позицию компания объясняет несколькими причинами. Во-первых, дискуссии «на злобу дня», по мнению Google, вредят продуктивности и сплоченности сотрудников.

«В отличие от обмена полезной информацией и идеями, яростные прения о политике в рабочее время мешают всему коллективу», — подчеркивают в компании.

Во-вторых, объясняет руководство корпорации, мнения сотрудников по подобным вопросам могут невзначай отнести к позиции Google:

«Ваши слова могут отнести к позиции Google, даже если вы этого не хотите».

Помимо этого, поисковый гигант предупреждает сотрудников о том, что отныне они должны понимать, что несут ответственность за свои слова:

«В случае появления недопустимых сообщений в ситуацию вмешаются менеджеры и специально нанятые модераторы внутренних чатов — если они сочтут нужным, то провинившихся могут лишить права на комментирование или применить к ним иные дисциплинарные меры».

В новых правилах также подчеркивается, что работники могут жаловаться на нарушения со стороны коллег.

«Мы все имеем право выражать обеспокоенность, уважительно задавать вопросы и дискутировать касательно деятельности компании — это часть нашей культуры. Культуры, позволяющей нам объединяться в достижении нашей миссии и служить нашим пользователям.

Работа в Google сопряжена с огромной ответственностью. Миллиарды людей полагаются на наши сервисы, и мы должны оправдывать их доверие. Для этого нам, среди прочего, необходимы здоровые и открытые дискуссии. Новые правила призваны поддерживать их.

Помните, то, что вы говорите, должно нести пользу. Не будьте самоуверенными, не распространяйте дезинформацию и не вводите других в заблуждений. Кроме того, подбирайте слова так, чтобы окружающие не делали неверных выводов о продуктах или бизнесе Google», — подытожило руководство корпорации.

CNBC подчеркивает, что новые правила противоречат прежней культуре компании, которая традиционно поощряла дебаты — сотрудники Google нередко вступали в ожесточенные споры о политических и социальных проблемах. При этом в какой-то момент это привело к тому, что работники стали использовать внутренние чаты, чтобы сплотиться против некоторых проектов Google — например, проекта поисковой системы для Китая Dragonfly и контракта на разработку искусственного интеллекта для военных США, пишет Bloomberg. Оба проекта в итоге были свернуты, но ситуация заставила руководство задуматься о цензуре, отмечает агентство.

«Я думаю, что обновление правил призвано заставить замолчать инакомыслящих. Это конец открытой культуры Google», — заявила Bloomberg инженер Google Ирен Кнапп.

Источник: Forbes

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