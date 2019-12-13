Груженная беспилотная фура впервые самостоятельно пересекла США





Робогрузовик калифорнийского стартапа Plus.ai самостоятельно пересек США — от тихоокеанского побережья до атлантического, из калифорнийского Тулара до пенсильванского Квакертауна. Поездка в общей сложности заняла три дня, а расстояние, которое в итоге преодолело автономное транспортное средство, снабженное камерами, лазерами и радарами, составило свыше 4500 км.

Все это время в кабине робофуры постоянно находился водитель, готовый в случае необходимости перехватить управление, а также инженер стартапа, наблюдавший за тем, как автопилот справлялся с задачей. Несмотря на то, что грузовик передвигался не только днем, но и ночью, попал под дождь и снегопад, сталкивался с препятствиями, которые нужно было объехать, такими как дорожные работы, а его путь пролегал в том числе через извилистые дороги в Скалистых горах и длинные тоннели и включал спуски и подъемы, страхующему водителю ни разу не пришлось вмешаться — разве что время от времени он отключал автопилот и брал управление в свои руки, чтобы остановиться на стоянке для дальнобойщиков и отдохнуть (так положено по местным законам).

Маршрут робофуры проходил по 15 и 70 межштатным автомагистралям США.

В отличие от ряда других испытаний робогрузовиков на территории Соединенных Штатов, машина Plus.ai ехала не пустой — в кузове лежали 18 тонн сливочного масла, которые нужно было перевезти в рамках коммерческого заказа. Это позволяет основателям стартапа говорить, что они первые в своем роде, сообщает ZME Science.

В Plus.ai указывают, что автоматизация грузоперевозок позволит существенно повысить доходность этого бизнеса. Сам беспилотный тягач обойдется дороже из-за камер, лидаров и радаров, но в долгосрочной перспективе расходы окупятся. Так, в настоящее время около 30–40% затрат на дальние перевозки составляют зарплата водителя и сопутствующие расходы (мотели, питание и прочее). Автопилоту не нужно платить, и он может двигаться без остановок 24/7, что, как ожидается, и ускорит доставку, и уменьшит затраты на оплату труда, и сэкономит немало топлива.