Грузовой беспилотник-тейлситтер APT 70 испытали полетом за пределами прямой видимости оператора

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Перспективный американский беспилотный грузовой тейлситтер APT 70, разработкой которого занимается компания Bell Helicopter, в ходе новой программы испытаний совершил первый полет за пределами прямой видимости оператора. В его рамках беспилотник в автоматическом режиме пролетел около 16 км. Как пишет Air Recognition, проверки проводились на авиаполигоне «Чокто» в Оклахоме.

Отметим, что грузовые дроны сегодня рассматриваются в качестве основы перспективной беспилотной авиации. Предполагается, что такие аппараты в будущем смогут осуществлять быстрые перевозки грузов разных типов: от покупок в интернет-магазинах и почты до продуктовых заказов и донорских органов. Разработкой транспортных беспилотников в настоящее время занимаются множество компаний в разных странах мира.

Создание грузового тейлситтера APT 70 ведется с 2018 года. Первый полет аппарата состоялся в феврале прошлого года, а в августе БПЛА испытали первым полностью автономным полетом.

Напомним, данный беспилотник представляет собой четыре небольших самолетных фюзеляжа с электромоторами и воздушными винтами, объединенные двумя крыльями и двумя стабилизаторами. Между последними установлена обтекаемая грузовая капсула, в которую можно помещать грузы массой до 31 килограмма.

Аппарат способен выполнять вертикальные взлет и посадку на хвост. В полете беспилотник переходит в горизонтальный полет по-самолетному. Благодаря этому он может совершать быстрые перелеты на скорости до 200 километров в час между заданными точками, расходуя гораздо меньше энергии аккумуляторных батарей, чем если бы аппарат был выполнен по схеме обычного мультикоптера. Максимальная дальность полета тейлситтера — 56 км. Кроме того, указывается, что батареи аппарата поддерживают быструю замену.

Напоследок отметим, что в рамках новой серии испытаний APT 70, помимо полета за пределами прямой видимости оператора, совершил также тестовый полет с грузом массой 27,2 килограмма на расстояние 29 километров. В общей сложности к настоящему времени беспилотник совершил около 120 полетов.

Источник: N+1