Хакеры взломали сайт Скотленд-Ярда и его аккаунт в Twitter

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Неизвестные взломали сайт полиции Лондона, а также аккаунт ведомства в Twitter.

Как сообщается, на официальном сайте хакеры опубликовали ряд фейковых пресс-релизов, а в аккаунте правоохранителей в Twitter стали появляться шуточные новости и оскорбительные высказывания в адрес полиции. Кроме того, в почтовой рассылке от имени стражей порядка пользователям пришли письма с непристойными выражениями.

При этом известно, что некоторые сообщения были посвящены рэперу Digga D, который сейчас находится в тюрьме. Злоумышленники требовали, чтобы исполнителя отпустили на свободу, в противном случае они продолжат публиковать провокационные записи от имени полиции.

По имеющейся информации, странные сообщения публиковались в Twitter-аккаунте и на сайте Скотленд-Ярда в течение 40 минут.

Впоследствии правоохранители принесли извинения за случившееся, пояснив, что проблема была связана с доступом к учетной записи на платформе MyNewsDesk, которая выполняет автоматическую рассылку сообщений в соцсети, на электронную почту и сайт.

Источник: The Independent