Хакуна матата! Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва»🦁

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Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер грядущей киноадаптации знаменитого мультфильма «Король лев».

В данном случае описывать трейлер словами не имеет никакого смысла, просто посмотрите его и сразу окунетесь в прошлое.

В оригинале:

На украинском:

Картина выполнена в формате live-action с участием живых актеров по аналогии с киноадаптацией «Книги джунглей» 2016 года.

Режиссером выступает Джон Фавро, снявший первые две части «Железного человека». Сейчас он работает над картиной The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars, в проекте также участвует Педро Паскаль, известный по роли принца Оберина из Game of Thrones.

Полный список актеров, которые исполнят, а точнее озвучат роли в «Короле льве» Disney опубликовала еще год назад. Всех их вы можете увидеть на изображении ниже.

Главная роль льва Симбы досталась обладателю «Золотого глобуса» Дональду Гловеру («Хан Соло: Звездные войны. Истории»), а его верных друзей —свина-бородавочника Пумбу и суриката Тимона озвучат Сет Роген («Горе-творец») и Билли Айкнер («Парки и зоны отдыха») соответственно.

Отца главного героя Симбы — Муфасу — озвучит Джеймс Эрл Джонс. Именно Джонс исполнил роль отца Симбы в оригинальном мультфильме 1994 года. Львицу Налу озвучит известная певица Бейонсе, а коварного злодея Шрама – Чиветель Эджиофор.

В Украине фильм выйдет 18 июля 2019 года.