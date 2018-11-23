Хакуна матата! Вышел первый трейлер киноверсии «Короля Льва»🦁
Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер грядущей киноадаптации знаменитого мультфильма «Король лев».
В данном случае описывать трейлер словами не имеет никакого смысла, просто посмотрите его и сразу окунетесь в прошлое.
В оригинале:
На украинском:
Картина выполнена в формате live-action с участием живых актеров по аналогии с киноадаптацией «Книги джунглей» 2016 года.
Режиссером выступает Джон Фавро, снявший первые две части «Железного человека». Сейчас он работает над картиной The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars, в проекте также участвует Педро Паскаль, известный по роли принца Оберина из Game of Thrones.
Полный список актеров, которые исполнят, а точнее озвучат роли в «Короле льве» Disney опубликовала еще год назад. Всех их вы можете увидеть на изображении ниже.
Главная роль льва Симбы досталась обладателю «Золотого глобуса» Дональду Гловеру («Хан Соло: Звездные войны. Истории»), а его верных друзей —свина-бородавочника Пумбу и суриката Тимона озвучат Сет Роген («Горе-творец») и Билли Айкнер («Парки и зоны отдыха») соответственно.
Отца главного героя Симбы — Муфасу — озвучит Джеймс Эрл Джонс. Именно Джонс исполнил роль отца Симбы в оригинальном мультфильме 1994 года. Львицу Налу озвучит известная певица Бейонсе, а коварного злодея Шрама – Чиветель Эджиофор.
В Украине фильм выйдет 18 июля 2019 года.
- «Король Лев» — 32-й по счету классический мультфильм, выпущенный студией Disney в 1994 году. Он собрал в прокате рекордные в своем жанре $968 млн, трижды выходил в прокат (в последний раз в IMAX 3D в 2011 году). На счету этого культового мультфильма три «Золотых глобуса» и два «Оскара».
- В следующем году у Disney выйдет киноверсия Aladdin / «Аладдин» от Гая Ричи с Уиллом Смитом в роли Джинна (вот тут можно посмотреть трейлер), премьера запланирована на 23 мая. Также в разработке находится римейк мультфильма «Леди и бродяга» 1955 года.