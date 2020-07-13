HBO Max снимет сериал о полиции Готэма во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза, шоураннером выступит автор «Подпольной империи»





Похоже, у WarnerMedia весьма серьезные планы насчет будущего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. До выхода картины еще больше года (последняя озвученная дата премьеры — 1 октября 2021 года), а компания уже анонсировала спин-офф в виде ТВ-сериала о полиции Готэма. Действие этого сериала будут развиваться в той же вселенной, что и полнометражный фильм от Мэтта Ривза, то есть боссы студии начинают строить полноценную вселенную.

Продюсерами будущего сериала выступят Мэтт Ривз и Дилан Кларк (режиссер и продюсер фильма «Бэтмен» соответственно), а шоураннером выступит Теренс Уинтер — создатель криминального сериала Boardwalk Empire / «Подпольная империя».

В фильме роль комиссара GCPD играет Джеффри Райт, так что возможно именно его возьмут на ту же роль в сериале. Не исключено и камео других главных героев фильма для отдельных эпизодов сериала. Напомним, что помимо Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы Batman снимутся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе) и, возможно, Майкл Китон.

В сериале о Gotham City Police Department авторы обещают показать всю подноготную коррупции и преступного мира Готэма и исследовать многочисленных персонажей, с которыми сталкивались Бэтмен, его друзья и враги. Сериал выйдет на платформе HBO Max, сроки релиза пока не озвучиваются.

Интересно, что аналогичное решение с сериалом вдобавок к фильму WarnerMedia демонстрировала на примере полнометражного фильма «Дюна» и сериала по вселенной Dune: The Sisterhood. По той же схеме работает и Disney, снимающий полнометражные фильмы по вселенным Star Wars и Marvel для кинотеатров и многочисленные игровые и анимационные сериалы по тем же мирам для стримингового сервиса Disney Plus.

Источник: The Verge