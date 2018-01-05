HBO официально объявил, что финальный сезон Game of Thrones (“Игра престолов”) выйдет в 2019 году

После целого ряда слухов и утечек о том, что финальный сезон сериала “Игра престолов” выйдет только в 2019 году (спустя два года после премьеры предыдущего), данную информацию официально подтвердили в HBO.

На сайте сервиса HBO появилась достаточно короткая запись:

“The epic fantasy series Game of Thrones will return for its six-episode, eighth and final season in 2019.” – HBO.

Там же HBO в очередной раз подтвердил, что срежиссируют последние шесть серий шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс (финальная серия), а также Мигель Сапочник (2 серии) и Дэвид Наттер (3 серии). В качестве основных сценаристов выступят Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Брайан Когман и Дейв Хилл.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 4 января 2018 г.

Отметим, что последняя серия седьмого сезона вышла 27 августа 2017 года, а съемки завершающего восьмого сезона стартовали в октябре 2017 года. В нем будет всего шесть серий (в первых шести сезонах было по 10 серий, в предпоследнем седьмом – 7 серий), зато каждая из них будет представлять практически полнометражный фильм длительностью порядка полутора часов.

На каждую из серий в HBO выделили бюджет в размере $15 млн, хотя в первых сезонах команда укладывалась в диапазон $6-10 млн. И, наконец, для того, чтобы избежать утечек и спойлеров, а также запутать “шпионов”, создатели Game of Thrones снимут сразу несколько альтернативных концовок финальной серии последнего сезона саги.

Источник: HBO