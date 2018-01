HBO официально объявил, что финальный сезон Game of Thrones (“Игра престолов”) выйдет в 2019 году

После целого ряда слухов и утечек о том, что финальный сезон сериала “Игра престолов” выйдет только в 2019 году (спустя два года после премьеры предыдущего), данную информацию официально подтвердили в HBO.

На сайте сервиса HBO появилась достаточно короткая запись:

“The epic fantasy series Game of Thrones will return for its six-episode, eighth and final season in 2019.” – HBO.