HBO опубликовала первые изображения со съемок сериала «Дом дракона» / House of the Dragon по фэнтези-вселенной Джорджа Р. Р. Мартина

Мы уже рассказывали вам, что в приквеле «Игры престолов» под названием «Дом дракона» / House of the Dragon снимутся актеры Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси. Теперь благодаря социальным сетям компании HBO мы знаем, как именно они будут выглядеть в своем образе.

Как вы помните, британец Мэтт Смит (Doctor Who, The Crown) играет принца Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса I. Этот герой был наездником дракона Караксеса и владел фамильным валирийским мечом Темная Сестра, его деяния подробно разбираются в отдельной книге «Порочный принц». В свою очередь Эмма Д’арси воплощает образ принцессы Драконьего Камня Рейниры Таргариен (наездница дракона Сиракс), из-за прав на престол которой и началась война, вошедшая в историю семи королевств под названием Танец Драконов (Таргариены изображены на заглавном фото).

Алисента и Отто Хайтауэры

Роль Алисенты Хайтауэр, дочери десницы короля Отто Хайтауэра, досталась Оливии Кук (Ready Player One), а самого Отто Хайтауэра сыграл Рис Иванс (The King’s Man). Напомним, что в мире House of the Dragon Алисента стала второй женой короля Визериса I и матерью короля Эйгона II.

И наконец последнее из официальных фотографий демонстрирует Лорда Корлиса Велариона по прозвищу «Морской змей» в исполнении Стива Туссена (Prince of Persia: The Sands of Time). По слухам, данный персонаж получит отдельный сериал «9 путешествий» / «Морской змей», который расскажет о становлении главы дома Веларионов и десницы королевы Рейниры, известного как активный мореплаватель и исследователь Вестероса, а также создатель наиболее могущественного флота в королевстве.

Корлис Веларион

Съемки сериала «Дом дракона» / House of the Dragon стартовали 26 апреля текущего года, премьера первого сезона в составе 10 серий ожидается в 2022 году. Помимо этого в рамках вселенной «Игра престолов» должны выйти три приквела 9 Voyages / Sea Snake («9 путешествий» / «Морской змей»), Flea Bottom («Блошиное Дно»), «10,000 Ships» («10 тыс. кораблей»), экранизация «Повести о Дунке и Эгге» и анимационный сериал, ориентированным на младшую аудиторию.

