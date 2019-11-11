Блоги
Хидэо Кодзима полагает, что Death Stranding была раскритикована американцами, потому что они «привыкли к шутерам от первого лица»

Хидэо Кодзима полагает, что Death Stranding была раскритикована американцами, потому что они «привыкли к шутерам от первого лица»

Хидэо Кодзима полагает, что Death Stranding была раскритикована американцами, потому что они «привыкли к шутерам от первого лица»


Хидэо Кодзима в интервью итальянскому сайту TGCOM24 прокомментировал критику игры Death Stranding со стороны журналистов.

Кодзима отметил, что игра получила положительные отзывы в Европе и Японии, однако американские критики остались менее удовлетворены проектом.

«Death Stranding получила восторженные отзывы, особенно в Европе и Японии. В США ее ругали сильнее. Вероятно, это обусловлено тем, что эту игру сложно понять некоторым игровым сообществам. Американцы — фанаты шутеров от первого лица, а Death Stranding — не одна из них, она летает выше», — пояснил японский геймдизайнер.

Игродел подметил отличия в художественном восприятии итальянцев и французов, которые, по его мнению, по этой причине теплее встретили Death Stranding.

«Я всегда стараюсь создавать что-то новое и полагаю, что разногласия — это нормально. Однако нужно отметить, что итальянцы и французы обладают другой художественной чувствительностью, которая позволяет им ценить такого рода весьма оригинальные продукты, причем не только в играх, но и в кино», — подчеркнул разработчик.

Отметим, что Death Stranding действительно получила ряд сдержанных отзывов от критиков, и даже пару разгромных — правда, все же не все из них были от американских сайтов.

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить