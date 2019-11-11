Хидэо Кодзима полагает, что Death Stranding была раскритикована американцами, потому что они «привыкли к шутерам от первого лица»
Хидэо Кодзима в интервью итальянскому сайту TGCOM24 прокомментировал критику игры Death Stranding со стороны журналистов.
Кодзима отметил, что игра получила положительные отзывы в Европе и Японии, однако американские критики остались менее удовлетворены проектом.
Игродел подметил отличия в художественном восприятии итальянцев и французов, которые, по его мнению, по этой причине теплее встретили Death Stranding.