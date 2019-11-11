Хидэо Кодзима полагает, что Death Stranding была раскритикована американцами, потому что они «привыкли к шутерам от первого лица»

«Я всегда стараюсь создавать что-то новое и полагаю, что разногласия — это нормально. Однако нужно отметить, что итальянцы и французы обладают другой художественной чувствительностью, которая позволяет им ценить такого рода весьма оригинальные продукты, причем не только в играх, но и в кино», — подчеркнул разработчик.