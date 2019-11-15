Honda: «Рост продаж электромобилей сегодня искусственно стимулируется чиновниками»

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На Франкфуртском автошоу в 2019 Honda показала свой первый электромобиль. Однако это не значит, что компания готова всерьез заняться электрификацией своего модельного ряда.

В интервью изданию Automotive News глава японского автопроизводителя Такахиро Хачиго уверенно заявил, что «электромобили не станут мейнстримом», по крайней мере — в ближайшем будущем. Примечательно, что подобную точку зрения ранее высказал Клаус Фрелих, главный инженер BMW. Сомневается Хачиго и в скором распространении беспилотного транспорта.

«Трудности, стоящие перед электромобилями и полным автономным движением, до сих пор достаточно велики», — подчеркивает он.

При этом глава Honda признает необходимость производства более чистых автомобилей. И говорит, что компания под его руководством будет сокращать эмиссию углекислого газа путем производства гибридных систем. Некоторые считают эту технологию компромиссом, но Хачиго не видит в этом ничего дурного: она экономит топливо и снижает выбросы, не урезая дальность пробега и не заставляя владельца ждать подолгу, пока автомобиль зарядится, пишет Digital Trends.

По мнению Хачиго, законодатели, а не спрос, сегодня стимулируют рост продаж электромобилей.

«Я не верю в существенный рост спроса на электрокары, и полагаю, что это верно для всего мира. Существуют проблемы с инфраструктурой и «железом». [Выпуская электрические модели], производители автомобилей просто пытаются подстроиться под регуляторные политики разных стран. Я согласен, что в сфере EV необходимо продолжать исследования и разработки, но не верю, что электромобили в ближайшее время станут мейнстримом», — сказал он.

Отметим, что подход Honda к электрификации, действительно, меняется в зависимости от рынка. В Европе компания обещает продавать с 2022 только электрические и гибридные модели. В США неизменно популярная CR-V получит в 2020 гибридную трансмиссию, но предлагать ее будут лишь как опцию. Планы на беспилотные технологии вообще туманны:

«На этот счет у нас нет ни конкретных сроков, ни конкретных автомобилей», — ответил глава Honda на вопрос о намерениях компании касательно робомобилей.

Источник: hightech.plus