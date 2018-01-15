Hori Onyx Wireless – лицензированный геймпад Playstation 4 для игроков, которые предпочитают Xbox-контроллеры

Выбирая приставку логично будет учесть набор доступных игр, поддерживаемые технологии, стоимость и конечно же эргономику, что в случае с игровыми консолями обозначает наиболее комфортный в использовании геймпад. Хорошо, если при выборе между Xbox One и PS4 контроллер одной из них лег в руки как влитой, а что делать, если понравился геймпад первой, а железо и игры второй?

Благодаря компании Hori именно такой проблемы больше не существует – с сегодняшнего дня, 15 января 2018 года, вы можете приобрести официально лицензированный для Playstation 4 контроллер Onyx Wireless, который выглядит и ощущается практически так же, как стандартный геймпад для Xbox One.

Достаточно взглянуть на фото, чтобы увидеть разницу – сам контроллер стал более “пухлым”, а левый стик и крестовина поменялись местами, чтобы реализовать ассиметричную раскладку органов управления, характерную для Xbox 360 / Xbox One.

Модель Hori Onyx Wireless поддерживается всеми версиями консоли Playstation 4, включая Pro-версию. Она поддерживает Bluetooth-подключение и оснащается тачпадом и парой вибромоторов, однако у нее отсутствует стандартная для DualShock 4 полоса подсветки и разъем для наушников.

Источник: Polygon