Humble Bundle предложил набор VR-игр стоимостью $215 всего за $15 (там есть игра Job Simulator)

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Сервис Humble Bundle предложил любителям VR-игр новый набор из восьми игр для виртуальной реальности. Полная суммарная стоимость всех игр составляет $215, однако в сервисе их можно получить всего за $15, подключив к собственному Steam-аккаунту.

В список игр Humble Spring Into VR Bundle вошли:

Borderlands 2 VR

Job Simulator

Sairento VR

Star Trek: Bridge Crew

Surgeon Simulator: Experience Reality

Swords of Gurrah

Espire VR

Detached

Эти игры работают с проводными шлемами виртуальной реальности с поддержкой Steam VR, вклюая модели Valve Index, Oculus Rift S, HTC’s Vive и другие. Набор будет доступен к приобретению до 21 апреля 2021 года, так что у вас еще есть время подумать.

Источник: The Verge, Humble Bundle