Humble Bundle предложил набор VR-игр стоимостью $215 всего за $15 (там есть игра Job Simulator)
Сервис Humble Bundle предложил любителям VR-игр новый набор из восьми игр для виртуальной реальности. Полная суммарная стоимость всех игр составляет $215, однако в сервисе их можно получить всего за $15, подключив к собственному Steam-аккаунту.
В список игр Humble Spring Into VR Bundle вошли:
- Borderlands 2 VR
- Job Simulator
- Sairento VR
- Star Trek: Bridge Crew
- Surgeon Simulator: Experience Reality
- Swords of Gurrah
- Espire VR
- Detached
Эти игры работают с проводными шлемами виртуальной реальности с поддержкой Steam VR, вклюая модели Valve Index, Oculus Rift S, HTC’s Vive и другие. Набор будет доступен к приобретению до 21 апреля 2021 года, так что у вас еще есть время подумать.
Источник: The Verge, Humble Bundle