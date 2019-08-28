Hyundai планирует оснащать автомобили складными электросамокатами

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Hyundai разработала прототип электросамоката, который в будущем будет устанавливаться в новых автомобилях Hyundai и Kia. Предполагается, что устройство позволит решить проблему мобильности на первой и последней милях, а также уменьшит заторы на дорогах и выбросы парниковых газов, говорится в блоге компании.

Заднеприводный самокат весит 7,7 кг и может складываться. На нем установлены передние и задние фары, а также цифровая панель, на которой отображаются скорость и заряд батареи.

Переднее колесо самоката оснащено подвеской, которая, по словам инженеров, обеспечивает плавность езды даже на неровных поверхностях. Центр тяжести устройства расположен около заднего колеса, благодаря чему транспортное средство движется весьма устойчиво, утверждают в Hyundai.

Модель оснащена литий-ионным аккумулятором на 10,5 А·ч, который позволит пользователю проезжать без подзарядки до 20 км со скоростью до 20 км/ч. При этом в автомобиле будет установлена станция для подзарядки самоката во время поездки.

Когда следует ожидать появления в продаже первых автомобилей с самокатами, не уточняется. Вместе с тем, известно, что самокат в ближайшем будущем доработают — в частности, его оборудуют системой рекуперативного торможения, которая увеличит запас хода устройства на 7%.

Источник: VC