«И ты, Google?». Pixel 6 будут продаваться без адаптера зарядки в комплекте

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О том, что Pixel 5a with 5G станет последним смартфоном Google, который будет поставляться с зарядным устройством в коробке, мы вскользь упоминали во вчерашней новости. Но, вероятно, стоит выделить этот момент отдельно, чтобы это изменение не осталось незамеченным.

Для полной ясности — Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые выйдут в октябре, будут поставляться без зарядки в комплекте. Ее придется покупать отдельно.

Если помните, все началось с Apple, которая первой «оптимизировала»‎ стандартный комплект поставки своих устройств — сначала часов умных часов Watch, причем избирательно (более дорогие часы Watch Edition и Watch Hermès сохранили зарядники), а затем и iPhone, распространив новые правила сразу на все модели (новые и более старые модели, оставшиеся в продаже), попутно снизив стоимость зарядок. Затем примеру Apple последовала Samsung — ее новейшие флагманские складные смартфоны с гибкими экранами Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 не комплектуются зарядными адаптерами. Теперь же и Google решила последовать этим модным нынче экологичным курсом и перестать комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами.