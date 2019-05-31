Игра Ghostbusters: The Video Game Remastered в 4K-качестве выйдет эксклюзивно на PS4 до конца текущего года [трейлер]





Спустя десять лет после выхода игры Ghostbusters: The Video Game разработчики решили выпустить ее ремастер в 4K-качестве. Обновленная версия выйдет до конца текущего года только на консолях Sony PS4, хотя в оригинал можно было сыграть на Xbox 360, PS3 и даже ПК.

Сюжет игры рассказывает о событиях, которые состоялись после второй части фильма «Охотники за привидениями». При этом все актеры, сыгравшие главных героев в фильме, а это Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон, подарили своим игровым персонажам не только внешность, но и голоса.

В игре Ghostbusters: The Video Game Remastered будет перерисована не только графика (добавят текстур и улучшат освещение), но и все кат-сцены и внутриигровые ролики, помогающие лучше понять происходящее. Игроку предстоит занять место стажера, которого команда «Охотников за привидениями» научит пользоваться ловушками и другими хитрыми приемами для борьбы с нечистью.

Игра вряд ли привлечет детей и молодежь, однако фанаты классической франшизы (а не «новодела» 2016 года) наверняка не откажутся пройти игру еще раз. Также проект может стать неплохой рекламой для новой части Ghostbusters, которую уже снимает сын Айвана Райтмана (премьера запланирована на лето 2020 года).

Источник: Engadget