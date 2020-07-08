Игра Halo 3 для ПК выйдет 14 июля 2020 года, дополнив сборник The Master Chief Collection

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Разработчики объявили, что ПК-версия игры Halo 3 будет выпущена в Microsoft Store и Steam уже 14 июля, как часть классической колекции The Master Chief Collection. Подписчики сервиса Xbox Game Pass for PC получат игру бесплатно.

Отметим, что релиз Halo 3 дополнит игры Halo: Combat Evolved, Halo 2 и Halo: Reach, которые уже вышли на платформе ПК. Завершит коллекцию релиз финальных частей Halo 3: ODST и Halo 4, о сроках их выхода 343 Industries сообщат позднее.

Напомним, что в свое время игра Halo 3 от Bungie Studios завершила оригинальную трилогию игр Halo про приключения Мастера Чифа. В данный момент студия 343 Industries продолжает разработку очередной части серии Halo Infinite, ее релиз ожидается до конца текущего года для консоли следующего поколения Xbox Series X.

Кстати, в Steam открыта страница сборника, где можно подписаться на получение новостей о проекте.

Источник: The Verge