Игрок потратил на полное прохождение The Legend of Zelda: Breath of the Wild более 325 часов

Именно столько времени понадобилось пользователю форума ResetEra под ником TheDutchSlayer, чтобы полностью пройти приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, признанное игрой года по версии GDC 2018, для игровой консоли Nintendo Switch. В соответствующем сообщении TheDutchSlayer отметил, что начал проходить игру сразу после ее выхода в марте 2017 года.

This is what 325+ hours looks like on the world map btw pic.twitter.com/hlDe9tFtH0 — TheDutchSlayer (@TheDutchSlayer) May 28, 2018

TheDutchSlayer является давним поклонником The Legend of Zelda и в прошлом прошел все части, начиная с первой, вышедшей на NES в 1986 году. Он отметил, что основную сюжетную линию вместе с несколькими необязательными квестами вполне можно пройти менее чем за 50 часов, но Breath of the Wild оказалась первой частью со времен Ocarina of Time 1998 года, которая увлекла его настолько сильно, что он решил не торопится.

Every item and every armor upgraded: pic.twitter.com/WSWtFaI2bI — TheDutchSlayer (@TheDutchSlayer) May 28, 2018

К сообщению на форуме автор приложил скриншот, демонстрирующий карту, на которой отмечен весь пройденный героем путь.

Игрок обошел все существующие в Breath of the Wild 120 святилищ и все квесты, нашел 900 корокских семечек, разбросанных по всей огромной карте, а также все типы брони и даже прокачал их на максимум. Также он собрал все медали, обставил собственный дом (в специальном квесте) и получил для специального сборника фотографии всех присутствующих в игре животных, противников, материалов, экипировки и сокровищ — всего 385 снимков.

Игрок похвалил разработчиков за хорошо продуманный игровой мир и упор на исследовательскую составляющую, а также святилища и головоломки. При этом он остался недоволен системой оружия, которую можно было продумать получше, и счел историю слабой. В целом же TheDutchSlayer остался доволен, отметив, что игра того стоила.

Источник: DTF и resetera