Игру Gotham Knights / «Рыцари Готэма» от WB Games Montreal перенесли на 2022 год
В августе прошлого года во время мероприятия DC FanDome геймстудия Warner Bros. Games Montreal анонсировала амбициозную игру Gotham Knights / «Рыцари Готэма» для всех популярных платформ, включая консоли текущего поколения. Спустя полгода оказалось, что разработчики переоценили свои силы и решили отвести больше времени на доработку геймплея. Таким образом запланированный на 2021 год релиз переносится на 2022 год без указания конкретной даты.
— Gotham Knights (@GothamKnights) March 19, 2021
Напомним, что по сюжету игры Брюс Уэйн (Бэтмен) погибает в результате взрыва, оставив своим соратникам рекомендации по поводу дальнейших действий в Готэме. Игрок сможет играть за таких членов «семьи Бэтмена» (Bat Family), как Red Hood (Красный Колпак), Бэтгерл (Batgirl), Найтвинга (Nightwing) и Робина (Robin). При этом решать задачи в открытом мире игры можно будет проходить как в одиночку, так и вместе с друзьями, распределив играбельных персонажей между собой.
Отметим, что до Gotham Knights / «Рыцари Готэма» геймстудия Warner Bros. Games Montreal отвечала за разработку игры Batman: Arkham Origins (2013).
Источник: The Verge