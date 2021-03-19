Игру Gotham Knights / «Рыцари Готэма» от WB Games Montreal перенесли на 2022 год





В августе прошлого года во время мероприятия DC FanDome геймстудия Warner Bros. Games Montreal анонсировала амбициозную игру Gotham Knights / «Рыцари Готэма» для всех популярных платформ, включая консоли текущего поколения. Спустя полгода оказалось, что разработчики переоценили свои силы и решили отвести больше времени на доработку геймплея. Таким образом запланированный на 2021 год релиз переносится на 2022 год без указания конкретной даты.

Напомним, что по сюжету игры Брюс Уэйн (Бэтмен) погибает в результате взрыва, оставив своим соратникам рекомендации по поводу дальнейших действий в Готэме. Игрок сможет играть за таких членов «семьи Бэтмена» (Bat Family), как Red Hood (Красный Колпак), Бэтгерл (Batgirl), Найтвинга (Nightwing) и Робина (Robin). При этом решать задачи в открытом мире игры можно будет проходить как в одиночку, так и вместе с друзьями, распределив играбельных персонажей между собой.





Отметим, что до Gotham Knights / «Рыцари Готэма» геймстудия Warner Bros. Games Montreal отвечала за разработку игры Batman: Arkham Origins (2013).

Источник: The Verge