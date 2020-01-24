ИИ, вероятно, пролил свет на финал истории самых знаменитых беглецов из Алькатраса





Алгоритм распознавания лиц, вероятно, раскрыл финал самого знаменитого побега из федеральной тюрьмы Алькатрас, когда 11 июня 1962 года оттуда исчезли Фрэнк Моррис и братья Энглин — Джон и Кларенс.

Отметим, что данная тюрьма, существовавшая с 1934 по 1963 годы, была расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, известном быстрыми течениями. Всего известно о 14 попытках сбежать из нее, практически все из которых окончились тем, что беглецы либо вскоре отказывались от своей затеи и сдавались, либо обнаруживались правоохранителями изнеможенными после долгого заплыва на соседних скалах, либо были застрелены (если попытка побега подразумевала расправу над надзирателями), либо их бездыханные тела через некоторое время находили вынесенными на побережье. Однако вышеупомянутая троица исчезла буквально бесследно: их не нашли ни живыми, ни мертвыми.

Как установили впоследствии следователи, Энглины и Моррис проделали дыру в стене с помощью заточенных ложек, уложили «спать» в камерах кукол из папье-маше, а залив пытались переплыть на надувной лодке, сделанной из полусотни дождевиков. На этом их история обрывается, и как сложилась дальнейшая судьба беглецов, до сих пор доподлинно не известно.

Вместе с тем, в 2015 году друг семьи Энглинов опубликовал фото, снятое в Бразилии через 13 лет после побега, утверждая, что на нем запечатлены Джон и Кларенс. Других подтверждений этому не нашлось, и шумиха вокруг снимка быстро улеглась. Вот это фото:

Спустя несколько лет о снимке вспомнили ИИ-специалисты из компаний Identv и Rothco. Они решили изучить фотографию при помощи современных технологий, в частности, алгоритмов распознавания лиц, которые на момент ее обнародования находились еще в зачаточном состоянии, и попытаться все же поставить точку в финале этой истории.

В первую очередь исследователи взялись за тренировку системы. Для этого специалисты «скормили» алгоритму множество фотокарточек с лицами людей — как братьев Энглин (фотография из Бразилии в набор фото не входила), так и добровольцев, согласившихся принять участие в создании датасета, — после чего искусственный интеллект учился распознавать их. В результате система сформировала представление об особенностях строения лиц братьев-беглецов, на основе которых можно отличить их от других людей.

Марк Хьюз из Identv, описывая работу ИИ, сравнивает ее со сличением отпечатков пальцев:

«Натренированная ИИ-модель способна сгенерировать математический отпечаток, детально описывающий внешние особенности лица человека. Этот отпечаток в большой степени уникален. Затем полученные данные можно спроецировать на другие фотоматериалы в базе и сравнить их на предмет совпадений — по такому же принципу работают современные системы идентификации по отпечаткам пальцев».

На последнем этапе системе показали искомое «бразильское» фото и попросили сравнить запечатленных на нем людей с имеющимися лицевыми отпечатками. Как итог, алгоритм с вероятностью ошибки в 1% решил, что на снимке — именно Джон и Кларенс Энглины.

Комментируя исследование, креативный директор Rothco Алан Келли добавил:

«Технологии развиваются столь стремительно, что от этого становится не по себе. Разумеется, без анализа ДНК всегда остается место для тайны. Но, если верить технологии [распознавания лиц], — беглецам действительно удалось совершить задуманное. Данное исследование — новейший пример того, как современные технологии способны пролить свет на загадки прошлого».

Источник: hightech.plus