IKEA борется с перекупщиками, сканируя активность мозга потенциальных покупателей эксклюзивных предметов

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В апреле 2019 года IKEA представила ограниченную коллекцию ковров Art Collection, эскизы для которой создали восемь известных дизайнеров, в частности, арт-директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, авангардист Крейг Грин и другие. Стоимость предметов из коллекции достигала $500.

Дабы эксклюзивные предметы не попали в руки тем, кто собирается впоследствии перепродать их втридорога на eBay, шведский производитель мебели и товаров для дома совместно с брюссельским агентством Ogilvy Social Lab разработал сканер, способный считывать мозговые импульсы и сердцебиение.

Новоявленный агрегат получил название (He)art Scanner. Его предназначение — на основе показаний датчиков определять, вызывает ли тот или иной объект «эмоциональное возбуждение» у потенциального покупателя. Если вызывает, то, по мнению IKEA, человек вполне искренен в своем желании приобрести товар и вряд ли выложит его на следующий день на eBay.

На практике проверка выглядела следующим образом: потенциальному покупателю необходимо было надеть сканер, после чего его проводили в темную комнату, где его жестоко пытали он мог один за другим изучить ковры. Если устройство фиксировало, что какой-то из них вызывает у него сильную реакцию, клиенту разрешалось его купить. Если возбуждение оказывалось незначительным, ему дозволялось лишь перейти к следующему товару.

В промо-ролике по итогам пилотного эксперимента IKEA рассказала, что ни один из ковров из Art Collection, проданных с помощью (He)art Scanner, не попал впоследствии на eBay, в отличие от ковров, проданных традиционным методом.

Когда компания намерена задействовать (He)art Scanner в следующий раз, не уточняется.

Источник: VC