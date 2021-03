Илон Маск больше не просто CEO Tesla, но еще и «Технокороль», а финансовый директор Зак Кирхорн — «Мастер над монетой»

С 15 марта основатель Tesla Илон Маск перешел на новую шуточную должность в компании — теперь он позиционирует себя как Technoking («Технокороль»), а финансовый директор Зак Кирхорн отныне трудится в Tesla на позиции Master of Coin («Мастер над монетой»). Соответствующие изменения, как и полагается, были отражены в официальном отчете по форме 8-K, подданном американским производителем электрокаров в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США (SEC).

