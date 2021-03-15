Илон Маск больше не просто CEO Tesla, но еще и «Технокороль», а финансовый директор Зак Кирхорн — «Мастер над монетой»





С 15 марта основатель Tesla Илон Маск перешел на новую шуточную должность в компании — теперь он позиционирует себя как Technoking («Технокороль»), а финансовый директор Зак Кирхорн отныне трудится в Tesla на позиции Master of Coin («Мастер над монетой»). Соответствующие изменения, как и полагается, были отражены в официальном отчете по форме 8-K, подданном американским производителем электрокаров в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США (SEC).

Elon Musk has officially made himself the "Technoking of Tesla" https://t.co/RkQ5WNg2aW — Sam Shead (@Sam_L_Shead) March 15, 2021

Важно оговорить, что Илон Маск при этом сохранил за собой привычную должность гендиректора Tesla, а Зак Кирхорн по-прежнему исполняет обязанности финансового директора компании.

К чему эти шуточные должности? Илон Маск, как известно, очень любит мемы и шутки, а еще — он очень любит‎ троллить SEC. Так что эта шалость вполне в его стиле.

Накануне Илон Маск рассказывал в твиттере, что очень любит музыку, так что Techno в его новой должности может иметь не только привычное технологического значение, но еще и музыкальное. С другой стороны, песня «RIP Harambe» о горилле Харамбе, которую он записал в 2019 году, была в стиле рэп.

I love music. It makes my heart sing. — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2021

Что же касается должности «Мастера над монетой» Зака Кирхорна, это явная отсылка не только к «Игре престолов», но и к излюбленной бизнесменом теме криптовалют. 8 февраля стало известно, что Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Bitcoin, планируя в будущем добавить ее в качестве способа оплаты за свои автомобили. В минувшую субботу, 13 марта, стоимость главной криптовалюты впервые в истории превысила 60 тысяч долларов.