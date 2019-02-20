Илон Маск: электромобили Tesla станут по-настоящему автономными к концу 2020 года

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Компания Tesla завершит разработку полноценной системы автопилотирования до конца текущего года. А в 2020 владельцы электрокаров смогут вздремнуть в кресле водителя, пока автомобиль самостоятельно движется по маршруту. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск.

По его словам, до конца 2019 компания представит «сырой» автопилот, который будет нуждаться в постоянном контроле со стороны водителя.

«А уже спустя год автопилот станет полноценным и позволит автомобилю найти вас на парковке, забрать и доставить в пункт назначения без вашего контроля», — рассказал Илон Маск в интервью для подкаста ARK Invest.

Отдельно предприниматель подчеркнул, что под «полноценным автопилотом» он подразумевает полностью автономную технологию «без каких-либо нюансов».

Также бизнесмен рассказал о том, чем на данный момент занимается Tesla: по его словам, в настоящее время компания совершенствует технологию, которая позволит автомобилю лучше ориентироваться на перекрестках. Маск утверждает, что автопилот не сложно научить распознавать дорожные знаки и сигналы светофора — сложнее сделать так, чтобы автомобиль понимал, какое обозначение важнее в каждой конкретной ситуации.

«Даже людям иногда бывает сложно разобраться», — заявил предприниматель.

Напоследок отметим, что сейчас автомобили Tesla под надзором могут самостоятельно перестраиваться, ориентироваться на транспортных развязках и съездах.

В то же время, они не способны по-настоящему бесконтрольно передвигаться ни по трассе, ни по дороге в черте города, ни по парковке.

Источник: hightech.plus