Илона Маска попросили сделать для электрогиперкара Tesla Roadster автоматически складывающуюся крышу. И он ответил положительно!

В середине октября прошлого года Илон Маск представил электрический гиперкар Tesla Roadster со съемной крышей, временем разгона до сотни в 1,9 секунды, максимальной скоростью 400 км/ч, батареей на 200 кВтч, запасом хода 1000 км и ценником $200 тыс. Весь этот список параметров выглядит весьма впечатляюще, однако нашлись люди, которых заинтересовала конструкция съемной крыши.

В описании электромобиля на официальном сайте дословно сказано «легкую съемную стеклянную крышу можно убрать в багажник, чтобы получить возможность прокатиться на открытом воздухе в стиле кабриолета». Основываясь на этой фразе, а также фотографиях модели, где хорошо видна пара пазов на дуге безопасности за передними сидениями, многие сделали вывод, что крышу придется снимать и устанавливать вручную.

Кто-то посчитал, что ручные операции для электромобиля стомостью $200-$250 тыс. — это слишком, а кто-то просто решил уточнить у самого Илона Маска в каком именно формате будет выпущен Tesla Roadster — Targa Top (ручной способ) или Hard Top Convertible (автоматический способ), при котором крышей будет управлять отдельный механизм, а водителю будет достаточно нажать кнопку в салоне, чтобы снять и убрать ее в багажник или же вернуть обратно на место.

Самым смелым оказался Toby Turner, который не просто уточнил, а вежливо попросил Илона Маска сделать гиперкар в формате хардтопа. И Илон ответил положительно:

При этом возникает сразу несколько вопросов. Будет ли эта опция входить в стандартное оснащение или за нее нужно будет доплатить отдельно, как именно будет работать механизм, так как по представленному прототипу это не слишком непонятно и т.д.

Напомним, что однозначный ответ на этот вопрос мы получим не раньше 2020 года, когда должно стартовать серийное производство Tesla Roadster. Заявку на модель можно оставить, внеся депозит в $50 тыс., первая тысяча экземпляров будет выпущена в лимитированной версии Founder’s Series по цене $250 тыс., базовая стоимость модели составит $200 тыс.

Источник: InsideEV’s