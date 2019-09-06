Индийский кардиолог провел первую в мире операцию на сердце через интернет

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Кардиолог Теджас Пател, работающий в Институте сердца Apex в Ахмадабаде (штат Гуджарат, Индия) провел серию из пяти процедур чрескожного коронарного вмешательства с постановкой стента для пациентов, которые находились в 30 километрах от него. Операции были проведены с помощью точного сосудистого робота, разработанного в Corindus. Результаты опубликованы в журнале Lancet.

Как сообщается, во время удаленных операций врач использовал работа Corindus CorPath GRX, подключенного к интернету. Управление осуществлялось с помощью набора джойстиков и видеомонитора. На всякий случай около пациентов во время операций дежурил другой кардиолог.

Операции, каждая из которых длилась около получаса, прошли успешно, у всех пяти пациентов были достигнуты поставленные терапевтические задачи. В последующие дни всех добровольцев выписали из больницы домой.

По эффективности проведенные операции специалисты оценили как эквивалентные стандартным, когда врач работает своими руками, а не манипуляторами робота. Теперь дистанционные операции для пациентов с ишемической болезнью сердца можно проводить с предсказуемым успехом, считают индийские ученые.

Corindus CorPath GRX ранее уже использовался для проведения телеопераций, однако во всех случаях врач находился непосредственно в операционной. Заслуга индийских медиков состоит в том, что они рискнули провести операции удаленно, когда врач физически находился за много километров от пациента.



По их словам, данный эксперимент — важная веха в развитии телемедицины, с помощью которой в будущем, как предполагается, удастся децентрализировать здравоохранение путем виртуального распределения врачей, благодаря чему будут спасены жизни тысяч людей, а также снижены расходы из бюджета.

«Применение телероботики для дистанционного лечения поможет сохранить здоровье огромному количеству пациентов, поскольку позволяет предоставлять доступ к специализированной помощи, оказать которую в противном случае попросту не представляется возможным», — отметил доктор Пател.

«Дистанционные операции могут существенно повысить эффективность оказания помощи при лечении наиболее чувствительных ко времени заболеваний, таких как сердечный приступ либо инсульт, — указал Марк Толланд, президент и главный исполнительный директор Corindus. — Успех эксперимента индийских ученых открывает дорогу к созданию крупных дистанционных телероботических платформ по всему миру. Хотя в настоящее время медицинские телероботы только начинают внедряться в медицину, очевидно, что они найдут множество применений, позволив сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной».

Источник: hightech.plus