Индийский политик записал свой предвыборный ролик на разных языках при помощи технологии дипфейк





Индийский политик Манодж Тивари из партии БДП воспользовался технологией дипфейк, чтобы записать свой предвыборный ролик на разных языках. В оригинальном видео Тивари говорит на хинди, в сфабрикованных — на английском языке и на харианви, диалекте хинди. Дипфейки с участием политика появились в интернете 7 февраля накануне выборов в парламент Национального столичного округа Дели и были призваны помочь ему «достучаться» в том числе до тех потенциальных избирателей, которые говорят на языках, на которых не говорит либо плохо говорит сам Тивари, отмечает The Verge со ссылкой на Vice.

Оригинальный ролик на хинди.

«Арвинд Кеджривал, главный министр Дели, обманул нас, когда давал обещания. Но теперь у Дели есть шанс изменить это. Нажмите кнопку лотоса* 8 февраля, чтобы сформировать местное правительство, которое будет подотчетно Нарендре Моди», — призывает Тивари в своей речи.

Дипфейк-обращение на харианви.

Создать дипфейки индийскому политику помогла компания Ideaz Factory, специализирующаяся на политической коммуникации. Фирма наняла актеров, которые зачитали тексты на харианви и английском, после чего под эти аудиозаписи специалисты компании «подогнали» движения губ Тивари на оригинальном видео.

В БДП инициативу политика нашли полезной. По словам представителей партии, дипфейк-обращение на харианви нашло отклик, в частности, среди ряда домохозяек, которые были обрадованы тем, что Тивари «заговорил» на их родном языке. При этом артефакты в сфабрикованных видео, указывающие на подделку, заметили лишь единицы.

Дипфейк-обращение на английском.

Тарунима Прабхакар, основатель общественного проекта Tattle, посвященного анализу интернет-контента, в комментарии для Vice назвал такие предвыборные ролики «джином из бутылки»: специалист уверен, что в конечном итоге политики начнут применять эту технологию в качестве «оружия». С ним соглашается Пратик Синха, основатель индийской фактчекинговой организации AltNews, который подчеркивает особую опасность злоумышленного использования дипфейков в Индии ввиду низкой общей цифровой грамотности населения. Выход из ситуации Синха видит в том, чтобы запретить технологическим компаниям создавать дипфейки для предвыборных кампаний. В то же время, его коллега из Tattle убежден, что запреты в Индии работать не будут и приведут лишь к созданию теневого рынка дипфейков, к которому политики будут обращаться негласно.

При этом в самой Ideaz Factory не усматривают каких-либо скрытых рисков в «благонамеренном» использовании дипфейков политиками для повышения эффективности своих предвыборных кампаний. Вместе с тем, фирма признает, что принципиально данную технологию можно использовать и для зловредных целей, а потому выступает за умеренное регулирование отрасли с целью недопущения распространения дезинформации, а также — за проведение регулярных информационных кампаний со стороны индийского правительства, которые бы рассказывали гражданам о необходимости перепроверять видео в интернете. Похожей позиции придерживается глава Центра Кибербезопасности при Рочестерском технологическом институте Мэттью Райт. По его убеждению, до тех пор, пока дипфейк-технология не применяется для того, чтобы ввести кого-либо в заблуждение, ее «допустимо» использовать в том числе во время избирательных кампаний.

«В конце концов, почему политики должны ограничиваться лишь письменными переводами своих предвыборных речей, лишая себя возможности доносить свои идеи до части неграмотного населения?» — риторически вопрошает эксперт.

Источник: BirdInFlight