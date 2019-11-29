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Индийское космическое агентство пояснило, что именно стало причиной неудачного прилунения посадочного модуля «Викрам»

Индийское космическое агентство пояснило, что именно стало причиной неудачного прилунения посадочного модуля «Викрам»

Индийское космическое агентство пояснило, что именно стало причиной неудачного прилунения посадочного модуля «Викрам»


На фото запечатлен председатель правления ISRO, держащий в руках модели орбитального модуля и посадочной платформы миссии «Чандраян-2».

Слишком резкое торможение на втором этапе снижения стало причиной неудачной посадки зонда «Викрам» на Луну. Об этом в официальном ответе сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Напомним, 22 июля 2019 года состоялся успешный запуск индийской миссии «Чандраян-2», состоящей из посадочной платформы «Викрам», лунохода и орбитального аппарата. 20 августа аппарат вышел на лунную орбиту, а 2 сентября от него отделился спускаемый модуль.

Во время трансляции посадки 6 сентября передача данных оборвалась. Спустя несколько дней орбитальному аппарату удалось найти остатки разбившегося спускаемого модуля, но в причинах произошедшего специалисты еще продолжали разбираться.

Теперь выяснились подробности — в интернете стал доступен официальный ответ ISRO на запрос депутата нижней палаты парламента Индии о причинах случившегося. В ответе организации говорится, что все проходило штатно вплоть до начала второй фазы прилунения — к этому моменту модуль успешно снизился с 30 до 7,4 километров, а его скорость уменьшилась с 1583 до 146 метров в секунду. Однако во время второй фазы торможение вышло за расчетные рамки, из-за чего к моменту начала финального этапа посадки фактические параметры движения «Викрама» оказались существенно отличными от запланированных, в результате чего аппарат не справился с процессом снижения высоты и потерпел крушение, упав примерно в 500 метрах от предполагаемого места мягкой посадки.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что практически на всем протяжении полета к Луне — начиная от запуска аппаратов и заканчивая разделением орбитального модуля и посадочного зонда и началом процесса прилунения последнего — аппаратура миссии работала успешно, и добавляют, что все восемь научных инструментов на борту орбитального аппарата функционируют как полагается и продолжают собирать и передавать ценную научную информацию. Также инженеры указывают, что запуск и маневры на орбите прошли с высокой точностью, из-за чего ожидаемое время работы орбитального модуля увеличивается до 7 лет.

Напоследок отметим, что, если бы модуль удачно мягко сел на поверхность Луны, Индия стала бы четвертой страной в истории, которой удалось самостоятельно разработать лунный зонд и осуществить его мягкую посадку на ближайшее космическое тело.

Источник: N+1

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