Индийское космическое агентство пояснило, что именно стало причиной неудачного прилунения посадочного модуля «Викрам»





На фото запечатлен председатель правления ISRO, держащий в руках модели орбитального модуля и посадочной платформы миссии «Чандраян-2».

Слишком резкое торможение на втором этапе снижения стало причиной неудачной посадки зонда «Викрам» на Луну. Об этом в официальном ответе сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Напомним, 22 июля 2019 года состоялся успешный запуск индийской миссии «Чандраян-2», состоящей из посадочной платформы «Викрам», лунохода и орбитального аппарата. 20 августа аппарат вышел на лунную орбиту, а 2 сентября от него отделился спускаемый модуль.

Во время трансляции посадки 6 сентября передача данных оборвалась. Спустя несколько дней орбитальному аппарату удалось найти остатки разбившегося спускаемого модуля, но в причинах произошедшего специалисты еще продолжали разбираться.

Теперь выяснились подробности — в интернете стал доступен официальный ответ ISRO на запрос депутата нижней палаты парламента Индии о причинах случившегося. В ответе организации говорится, что все проходило штатно вплоть до начала второй фазы прилунения — к этому моменту модуль успешно снизился с 30 до 7,4 километров, а его скорость уменьшилась с 1583 до 146 метров в секунду. Однако во время второй фазы торможение вышло за расчетные рамки, из-за чего к моменту начала финального этапа посадки фактические параметры движения «Викрама» оказались существенно отличными от запланированных, в результате чего аппарат не справился с процессом снижения высоты и потерпел крушение, упав примерно в 500 метрах от предполагаемого места мягкой посадки.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что практически на всем протяжении полета к Луне — начиная от запуска аппаратов и заканчивая разделением орбитального модуля и посадочного зонда и началом процесса прилунения последнего — аппаратура миссии работала успешно, и добавляют, что все восемь научных инструментов на борту орбитального аппарата функционируют как полагается и продолжают собирать и передавать ценную научную информацию. Также инженеры указывают, что запуск и маневры на орбите прошли с высокой точностью, из-за чего ожидаемое время работы орбитального модуля увеличивается до 7 лет.

Напоследок отметим, что, если бы модуль удачно мягко сел на поверхность Луны, Индия стала бы четвертой страной в истории, которой удалось самостоятельно разработать лунный зонд и осуществить его мягкую посадку на ближайшее космическое тело.

Источник: N+1