Индийское правительство разрешило местным авиакомпаниям предоставлять на борту самолетов услугу доступа в интернет через Wi-Fi





Министерство гражданской авиации Индии разрешило местным коммерческим авиакомпаниям устанавливать внутри самолетов Wi-Fi-передатчики, а также предоставлять пассажирам доступ в интернет через Wi-Fi. До этого индийский воздушный регулятор прямо запрещал любые беспроводные соединения в самолетах индийских авиалиний, кроме тех, которыми пользуются пилоты.

Согласно новым правилам, использование пассажирами бортового Wi-Fi разрешается с одобрения экипажа самолета и при условии, что пользовательская электроника переключена в режим полета.

Что касается сотовых коммуникаций, то пассажирам авиарейсов отныне может быть разрешено пользоваться сотовой связью после приземления самолета и выезда за пределы ВПП, за исключением случаев, когда посадка происходит в условиях плохой видимости.

Любопытно, что до недавних пор в мире оставалось лишь две страны, где существовал запрет на использование пассажирами любых беспроводных сетей на борту самолетов — Индия и Северная Корея, причем в Индии данное ограничение затрагивало только местные авиакомпании: для самолетов иностранных авиалиний, выполняющих рейсы из, в или через Индию, данный запрет был снят еще в 2018 году (до этого международные авиакомпании, предлагающие услугу подключения к интернету через Wi-Fi на борту авиалайнеров, должны были отключать беспроводную сеть при входе в индийское воздушное пространство).

Помимо снятия ограничений на Wi-Fi на борту самолетов, индийское правительство также уточнило, когда именно пассажиры должны переводить свои гаджеты в авиарежим. Согласно новому постановлению, это необходимо делать сразу после того, как экипаж закрыл внешние двери самолета. Соответственно, все ограничения на использование электронных устройств внутри самолета спадают, когда экипаж открывает внешние двери после приземления.

Напоследок отметим, что прежде, чем пассажиры индийских авиакомпаний смогут воспользоваться Wi-Fi на борту самолетов, пройдет еще некоторое время, поскольку авиалиниям предстоит не только оснастить свои лайнеры необходимым оборудованием для связи со спутниками, но также отдельно сертифицировать у индийского регулятора каждое из своих летательных средств, оборудованных необходимыми приемопередатчиками, для получения разрешения на оказание услуги доступа к интернету через бортовой Wi-Fi. При этом первой о намерении воспользоваться послаблением ограничений заявила индийская авиакомпания Vistara, пообещавшая начать выполнять первые рейсы с возможностью выхода в интернет во время полета до конца февраля (цены на будущую услугу в компании пока раскрывать не стали).

Источник: TNW