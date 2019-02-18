Индия планирует создать свой аналог Великого китайского файрволла

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Правительство «крупнейшей демократии мира» решило, что интернет — чересчур свободная среда. И теперь планирует ввести правила ограничения контента, которые эксперты сравнивают по строгости с Великим китайским файрволлом. О сути предложений рассказывает New York Times.

Как сообщается, набор мер, опубликованный для общественного обсуждения, состоит из трех основных частей.

Во-первых, власти требуют от соцсетей масштаба Facebook, Google, Twitter и TikTok удалять посты и видео, которые не соответствуют местным законам, нарушают приватность, полны ненависти, вводят в заблуждение либо, по мнению чиновников, являются клеветническими.

Вторая часть — обязательная установка провайдерами интернет-услуг устройств для автоматического мониторинга трафика, которые позволят изолировать индийцев от «противоправной информации».

Третье резонансное требование — снизить стандарты шифрования сообщений в мессенджерах так, чтобы власти могли отследить отправителя (это «отголосок» прошлогоднего скандала вокруг самого популярного в стране мессенджера WhatsApp: тогда растиражированные в чатах фейки привели к многочисленным случаям линчевания и избиения невинных людей).

По мнению чиновников, новые правила заставят провайдеров доступа в интернет и технологических гигантов «ответственно относиться к предоставляемым услугам».

В ночь на пятницу истек период общественного обсуждения инициативы, так что индийсккий премьер Нарендра Моди может утвердить ее в любой момент.

Критики, среди которых как общественные организации, так и технологические гиганты, такие как Microsoft и Facebook, утверждают, что предлагаемый подход значительно урежет свободу слова в Индии и поставит страну в один ряд с авторитарными государствами наподобие Китая и России, а также может стать «началом конца» единого интернета как глобальной сети.

При этом в WhatsApp заявили о том, что они не могут выполнить данные требования, «не нарушив целостность продукта и не разрушив защиту конфиденциальности», а в Microsoft подчеркнули, что новые правила попросту невозможно реализовать на практике.

«Владельцам точек Wi-Fi дорогостоящее оборудование для отслеживания трафика будет не по карману. Кроме того, требование отсекать, например, «трафик, связанный с азартными играми» невозможно воплотить в жизнь, на нарушив конфиденциальность», — отметили в компании, которую возглавляет индийский уроженец Сатья Наделла.

Источник: hightech.plus