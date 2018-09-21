Instagram намерен разрешить пользователям показывать фотографии только жителям определенных стран
Instagram начал тестирование геолокационных ограничений, которые позволят пользователям приложения делать доступными фотографии и Stories только жителям определенных стран.
Предположительно, нововведение будет полезно брендам, которые смогут ограничивать видимость постов с товарами лишь теми странами, где они представлены.
Instagram is testing geofencing posts and stories.
It allows creators to limit the specific countries where their content will be visible. pic.twitter.com/rRE24BPnkj
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 20, 2018
Напоследок отметим, что функция геолокационных ограничений еще не была анонсировала официально, поэтому неизвестно, когда она появится.
Источник: TNW