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Instagram намерен разрешить пользователям показывать фотографии только жителям определенных стран
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Instagram намерен разрешить пользователям показывать фотографии только жителям определенных стран

Instagram намерен разрешить пользователям показывать фотографии только жителям определенных стран

Instagram начал тестирование геолокационных ограничений, которые позволят пользователям приложения делать доступными фотографии и Stories только жителям определенных стран.

Предположительно, нововведение будет полезно брендам, которые смогут ограничивать видимость постов с товарами лишь теми странами, где они представлены.

Напоследок отметим, что функция геолокационных ограничений еще не была анонсировала официально, поэтому неизвестно, когда она появится.

Источник: TNW

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