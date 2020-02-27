Insurgency: Sandstorm выйдет на PS4 и Xbox One летом 2020 года

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Cтудия New World и издательство Focus Home объявили дату выхода командного хардкорного тактического шутера Insurgency: Sandstorm на PS4 и Xbox One — знаменательное событие произойдет 25 августа.

Отметим, что данная игра продолжает идеи оригинального инди-шутера Insurgency, вышедшего еще в 2014 году и разошедшегося тиражом в более чем 3 миллиона копий.

Релиз PC-версии Insurgency: Sandstorm состоялся еще в декабре 2018-го и был тепло принят игроками и критиками — в Steam 82% пользовательских обзоров положительные.

По словам разработчиков, релиз игры на консолях затянулся по двум основным причинам: во-первых, после выхода проекта на PC шутер столкнулся с серьезными проблемами с оптимизацией, и команде пришлось отложить многие свои планы в сторону и в авральном порядке начать исправлять недочеты, во-вторых, когда игроделы взялись за портирование на консоли, то поняли, что им не хватает опыта — в итоге немалое количество времени ушло на поиски студии-партнера для совместной работы над портами (к слову, помочь New World в результате взялись Black Tower Studios).

Источник: DTF