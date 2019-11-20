Intel, Lenovo и ряд исследовательских организаций объединяют усилия для ускорения разработок в сфере экзафлопсных суперкомпьютеров

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Lenovo, Intel и ряд исследовательских институтов и университетов объявили о создании проекта Everyscale, цель которого — исследовать новейшие технологии, способные ускорить разработку и обеспечить дальнейшее широкое распространение высокопроизводительных компьютеров экзафлопсного уровня, то есть машин с производительностью порядка одного экзафлопса (exaFLOPS) — это квинтильон операций в секунду.

Как сообщает Venture Beat, среди участников Everyscale — представители Гарвардского университета (США), Фонда Саймонса (США), университетов Торонто (Канада), Техаса (США), Чикаго (США) и Бирмингема (Великобритания), Центра суперкомпьютеров им. Лейбница (Германия), Университета Цинхуа (Китай), NCI (Австралия).



«Цель проекта Everyscale — демократизировать экзафлопсные технологии и предоставить пользователям суперкомпьютеров масштабируемые процессоры Xeon, ускорители, хранилища, программное обеспечение, системы охлаждения и многое другое в любом масштабе и для любой нагрузки», — заявила Триш Дамкрогер, заведующая в Intel разработкой сверхвысокопроизводительных систем.

«Совместно с Intel мы намерены объединить лучшие умы из сферы высокопроизводительных систем для создания инновационной дорожной карты, которая будет стимулировать разработку и дальнейшее распространение экзафлопсных компьютеров», — указали, в свою очередь, в Lenovo.

Проект начнет работу в начале следующего года.

Отметим, что предназначение суперкомпьютеров — помочь ученым с вычислениями в таких сложных и требующих учета огромного множества факторов областях, как метеорология, вычислительная химия, геопространственный анализ, медицина, астрономия и изменения климата.

Источник: hightech.plus