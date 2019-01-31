Интересные факты об украинской «Википедии», которой вчера исполнилось 15 лет

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Вчера, 30 января 2019 года, украинской «Википедии» исполнилось 15 лет. В преддверии этого события общественная организация «Викимедиа Украина» объявила Викимарафон по написанию новых статей, а также поделилась достигнутыми за это время результатами.

Итак, на данный момент украинский раздел «Википедии» может похвастать следующими достижениями:

В украинской «Википедии» уже 883 000 статей, по количеству статей она на 16-м месте (по объему текста – на 12-м) среди 300 различных языковых версий энциклопедии.

В 2018 году в украинской «Википедии» появилось 120 037 новых статей, пользователи просмотрели страницы 602,4 млн раз (+7% к 2017), при этом впервые по итогам года среднемесячная посещаемость превысила 50 млн просмотров.

Количество редактирований на начало 2019 года составило более 24 млн. За последний год редакторы украинского раздела совершили 2,3 млн редактирований (+5,4 % к 2017). При этом авторов, которые сделали за всю историю украинской «Википедии» хотя бы одну правку – больше 100 000.

По показателю википедийной пассионарности носители украинского языка – на шестом месте среди народов, у которых более 40 млн носителей языка (википедийная пассионарность – это показатель отношения активных редакторов «Википедии» на определенном языке к количеству носителей этого языка).

Отметим, что в честь 15 летнего юбилея Facebook-сообщество «Українська Вікіпедія» начало публиковать подборку из 15 интересных фактов об украинской «Википедии».

Пока опубликованы только первые два факта, однако по мере их выхода мы будем обновлять этот пост:

Источник: AIN.UA, Українська Вікіпедія