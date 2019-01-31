Интересные факты об украинской «Википедии», которой вчера исполнилось 15 лет
Вчера, 30 января 2019 года, украинской «Википедии» исполнилось 15 лет. В преддверии этого события общественная организация «Викимедиа Украина» объявила Викимарафон по написанию новых статей, а также поделилась достигнутыми за это время результатами.
Итак, на данный момент украинский раздел «Википедии» может похвастать следующими достижениями:
- В украинской «Википедии» уже 883 000 статей, по количеству статей она на 16-м месте (по объему текста – на 12-м) среди 300 различных языковых версий энциклопедии.
- В 2018 году в украинской «Википедии» появилось 120 037 новых статей, пользователи просмотрели страницы 602,4 млн раз (+7% к 2017), при этом впервые по итогам года среднемесячная посещаемость превысила 50 млн просмотров.
- Количество редактирований на начало 2019 года составило более 24 млн. За последний год редакторы украинского раздела совершили 2,3 млн редактирований (+5,4 % к 2017). При этом авторов, которые сделали за всю историю украинской «Википедии» хотя бы одну правку – больше 100 000.
- По показателю википедийной пассионарности носители украинского языка – на шестом месте среди народов, у которых более 40 млн носителей языка (википедийная пассионарность – это показатель отношения активных редакторов «Википедии» на определенном языке к количеству носителей этого языка).
Отметим, что в честь 15 летнего юбилея Facebook-сообщество «Українська Вікіпедія» начало публиковать подборку из 15 интересных фактов об украинской «Википедии».
Пока опубликованы только первые два факта, однако по мере их выхода мы будем обновлять этот пост:
Источник: AIN.UA, Українська Вікіпедія