Инженеры iRobot научили робопылесос и робополомойку работать сообща

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Производитель «умной» бытовой техники iRobot представил вакуумного робота-пылесоса Roomba s9+, который умеет делать уборку в кооперации со своим «коллегой» — роботом-полотером Braava jet m6. Машины разделяют обязанности: после того, как одна пропылесосит, вторая помоет пол.

Новинки «общаются» друг с другом при помощи технологии Imprint Link Technology, обмениваясь картой дома и другими данными через облако. Уборка проходит полностью в автономном режиме. Руководить процессом пользователь может через мобильное приложение iRobot Home — в нем можно составить график уборки или попросить роботов «внеурочно» почистить ту или иную комнату.

Помимо Roomba s9+, «робошвабра» Braava jet m6 умеет работать в тандеме с прошлогодней моделью Roomba i7+. Однако новая уборочная машина, утверждают в iRobot, служит лучше: она комплектуется более широкими щетками, а также специальной «угловой» щеткой, которая эффективнее выметает мусор из углов; обладает в 40 раз большей мощностью всасывания, а ее фильтры задерживают частицы таких аллергенов, как плесень и пыльца.

Как и другие модели iRobot, перед началом уборки робот-пылесос и автономная поломойка строят карты помещений. Они создаются на основе данных, поступающих с одометрического датчика и камеры низкого разрешения.

В США Roomba s9+ продается за $1299, Braava jet m6 — за $499. В странах Европы новинки появятся к 12 июля.

Источник: VentureBeat