Инженеры из Нидерландов вознамерились переизобрести пассажирский самолет

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Нидерландская авиакомпания KLM в сотрудничестве с Делфтским техническим университетом объявила о начале работы над принципиально новой схемой пассажирского самолета. Модель Flying-V, названная так из-за необычной V-образной формы разделенного на две части фюзеляжа, плавно переходящего в крылья, призвана сделать авиацию более эффективной и экологичной.

Как сообщает Popular Mechanics, в отличие от традиционных самолетов, в Flying-V пассажирские салоны будут размещаться в крыльях. Здесь же расположатся грузовые отсеки общим объемом 160 кубических метров и топливные баки. На верхних частях внутренних поверхностей V-образного корпуса будут установлены турбовентиляторные двигатели, работающие на керосине.

По заверениям авторов, за счет меньшего аэродинамического сопротивления Flying-V будет расходовать на 20% меньше горючего, чем Airbus A350, при этом в его салоне поместится почти столько же пассажиров (около 314) и грузов. Кроме того, у обоих лайнеров одинаковый размах крыльев (65 метров), что позволит Flying-V использовать существующую инфраструктуру аэропортов, включая взлетно-посадочные полосы.

«Экономия в 20% — на первый взгляд, не так много. Однако в долгосрочной перспективе эта цифра может иметь огромное значение для экологии, особенно если темпы развития электрических самолетов замедлятся», — указывает CNN.

Первый уменьшенный прототип Flying-V и макет интерьера представят уже в октябре 2019 на мероприятии в честь столетия KLM. Интересно, что прототип будет рабочим, на нем инженеры планируют впоследствии отрабатывать полеты на низкой скорости.

Серийное же производство Flying-V начнется еще нескоро — через 20–30 лет. При этом конечная версия летательного аппарата, вероятно, будет представлена в двух вариантах — работающая на керосине и работающая на электричестве.

Источник: hightech.plus